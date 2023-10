Kaufland, Lidl und Co.: Irre Entdeckung am Einkaufswagen! Kaum jemand kennt den Zweck dieser Vorrichtung

Rund 52 Prozent der Deutschen gehen laut einer Umfrage ein- bis zweimal pro Woche einkaufen. Häufig wird dabei auch ein großer Wocheneinkauf bei Kaufland, Lidl und Co. getätigt, der derzeit nicht nur sehr teuer ist, sondern vor allem auch sehr viele Produkte mit sich bringt. Viele Kunden greifen daher nicht zum Einkaufskorb, sondern zum geräumigen Einkaufswagen. Trotz der häufigen Verwendung von Einkaufswagen kennen viele diesen Trick nicht!

Jeder hat seine eigene Technik, um Produkte in den Einkaufswagen zu legen. Ob mit einem eigenen System oder einfach kreuz und quer: DIESE Vorrichtung kann deinen Einkauf verändern.

Einkaufswagen-Trick bei Kaufland, Lidl und Co.

Ein Facebook-Nutzer teilte kürzlich eine irre Entdeckung an einem Einkaufswagen und fragte sich: Wozu ist diese Ecke eigentlich da?

Die Ecke vorne links in den Einkaufswagen von Kaufland, Lidl und Co. Wofür ist die überhaupt da? Foto: IMAGO/Martin Wagner

In den Kommentaren zu diesem Betrag sind die Facebook-Nutzer geteilter Meinung. Zahlreiche Kommentare über die Bedeutung dieser Ecke trudelten ein. „Das ist für einen kleinen Regenschirm“, erklärte ein User in seinem Kommentar. Ein anderer Nutzer ist anderer Meinung: „Da kann man die Tüten für Obst reinstecken und unten runter baumeln lassen“.

Und die Ideen rund um die geheimnisvolle Ecke gehen weiter. So glauben einige Kunden von Kaufland, Lidl und Co., die Ecke sei für Blumensträuße, damit diese nicht knicken. Die häufigste Antwort war jedoch, dass es sich um ein Fach für Kleinigkeiten wie Kosmetikartikel handelt. So würden diese nicht verloren gehen. Was es im Endeffekt wirklich für einen Grund hat, bleibt ungeklärt.

Weiterer Einkaufswagen-Trick: So öffnest du den Einkaufswagen ohne Chip!

Wir alle haben schon einmal vor den Einkaufswagen bei Kaufland, Lidl und Co. gestanden und hektisch im Portemonnaie nach dem passenden Chip gekramt. Denn viele Einkaufswagen lassen sich nur mit einem passenden Chip öffnen, den man in den dafür vorgesehenen Schlitz schiebt und dann öffnet sich die Kette. Und wenn man keine passende Münze oder keinen passenden Chip hat, muss man eben ohne Einkaufswagen einkaufen. Das ist aber nicht optimal. Doch die Lösung ist nicht weit: Man kann den Einkaufswagen nämlich auch OHNE Chip öffnen.

Alles, was du dafür brauchst, ist der passende Schlüssel an deinem Schlüsselbund. Wenn er oben rund ist, lässt er sich ganz einfach in den Schlitz stecken und die Kette des Wagens löst sich. Und keine Angst: Der Schlüssel muss nicht stecken bleiben. Bei anderen Einkaufswagenmodellen funktioniert dieser Trick nicht, denn Kaufland, Lidl und Co. haben immer mal wieder verschiedene Modelle. Hier brauchst du nur eine Haarnadel, deren Ende du in den Schlitz steckst.

Wie dem auch sei: Es gibt ein paar Tricks rund um die Einkaufswagen von Kaufland, Lidl und Co., die zu kennen sich lohnt!