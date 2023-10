Kaufland, Rewe & Co: Kehrt der Pizzaburger ins Tiefkühlregal zurück? Dr. Oetker wird jetzt deutlich

Es gab in der Vergangenheit schon viele Kombinationen beim Pizza-Hersteller Dr. Oetker, die die Nation gespalten haben. Darunter etwa die Schoko-Pizza. Oder aber die Tiefkühlvariante mit Fischstäbchen als Belag, die es in der Tiefkühl-Abteilung von Kaufland, Rewe und Co. zu kaufen gab.

Doch darf man den Wünschen der Kunden auf Sozialen Plattformen wie X (ehemals Twitter) vertrauen, so gab es in der Vergangenheit ein Pizza-Produkt von Dr. Oetker, das den Geschmack einer breiten Masse an Supermarkt- und Discounterkunden traf. Die Rede ist vom Pizzaburger. Außen zwei Pattys wie bei einem Burger und innen drin ein Pizza-Patty – das war das Geheim-Rezept des beliebten Produkts.

2020 war er plötzlich aus den Tiefkühltruhen von Kaufland, Rewe und Co. verschwunden. Immer wieder heizte Dr. Oetker allerdings die Spekulationen an, ob der Pizzaburger nicht doch nochmal ein Comeback feiern wird. Unsere Redaktion hat beim Hersteller nachgehakt – und eine deutliche Antwort erhalten.

Kaufland, Rewe & Co. mit Pizzaburger-Comeback?

Gibt man bei X den Suchbegriff Pizzaburger ein, so liest man eine Frage relativ häufig: „Wann Pizzaburger?“ Erst dieser Tage erhitzte Dr. Oetker auf der sozialen Plattform mal wieder die Gemüter. „Wenn dir die Schokopizza nicht dekadent genug war…“, kommentierte der Bielefelder Lebensmittel-Hersteller ein geteiltes Video. Darin zu sehen: Eine Ferrero-Rocher-Pizza.

Schnell kochte die Stimmung der Dr. Oetker-Fans über: „Jooo, jetzt hab ich keinen Hunger mehr“, „Das ist keine Pizza, das ist ein Verbrechen“ oder „Danke, aber nein Danke“ – Kommentare wie diese sprachen gegen die Aufnahme einer Ferrero-Rocher-Pizza im Sortiment der Supermärkte und Discounter. Einige Kunden nutzen aber auch abermals die Gelegenheit, um Dr. Oetker ihren Wunsch nach einem Comeback des Pizzaburgers mitzuteilen. Eine Antwort blieb das Unternehmen allerdings auf X schuldig. Unsere Redaktion hat beim Konzern nachgehakt.

Dr. Oetker zu „Weiterführung des Pizzaburgers“

Eine Antwort ließ nicht lange auf sich warten. „Die Tiefkühltruhen im Lebensmitteleinzelhandel bieten begrenzte Kapazitäten, die in der Regel Produkten mit einem schnellen Abverkauf vorbehalten sind. Leider war der Absatz unseres Pizzaburgers nicht groß genug, um an dem Produkt festzuhalten. Daher haben wir ihn im Jahr 2020 aus unserem Sortiment verabschiedet“, begründete Dr. Oetker seine krasse Entscheidung.

Doch nach eigenen Angaben beobachtete das Unternehmen nach wie vor „das aktuelle Marktgeschehen sowie Trends“ auf dem Lebensmittelmarkt. Doch wer bei diesen Sätzen Hoffnungen hatte, den müssen wir leider enttäuschen, denn: „Eine Wiedereinführung des Pizzaburgers können wir derzeit jedoch nicht ankündigen.“ Aber auch wenn diese Antwort ein Stich ins Herz der Pizzaburger-Fans sein dürfte, so werden viele wahrscheinlich dennoch an ihrem Wunsch nach einer Rückkehr des beliebten Tiefkühl-Produkts festhalten. Immerhin stirbt die Hoffnung zuletzt!