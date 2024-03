Kaufland, Edeka & Co: Hersteller macht es offiziell – Kunden können sich auf neue Produkte freuen

Wer regelmäßig bei Kaufland, Edeka und Co. einkaufen geht, bei dem sitzt in der Regel jeder Griff, um schnell durch das Getümmel in den Gängen zu kommen. Während sich die meisten Produkte über die Jahre hinweg nur minimal verändern und außerhalb von Sonderaktionen Etikett und Logo stets gleich bleiben, überrascht dieser Hersteller nun mit einem optisch neuen Auftritt. Doch das war längst nicht alles!

In Zukunft wird dieser Hersteller nämlich auch zum Projekt-Förderer. Könnte das eine Preissteigerung für Kunden mit sich ziehen? Unsere Redaktion hat mal nachgefragt und ist dabei auf eine neue Erkenntnis gestoßen: Dieses Produkt erobert schon bald Kaufland, Edeka und Co.

Edeka, Kaufland und Co.: Hersteller überrascht mit Änderungen

Die Brauerei Oettinger ist schon lange nicht mehr nur im Getränkefachmarkt zu finden, sondern hat sich über die Jahre hinweg auch bei den herkömmlichen Supermarktketten etabliert. Doch nun soll neuer Schwung in die traditionsreiche Marke gebracht werden. Mit einem neuen Logo, Slogan und Etikett sollen die Produkte besonders optisch von Grund auf neu gestaltet werden. Was die wenigsten allerdings wissen: Der neue Leitspruch „Getränke. Fair. Für Alle“ soll nicht nur Kunden mehr ansprechen, sondern spielt auch auf die Initiative „Faire Chance“ an, mit der Oettinger zum Projekt-Förderer wird (>>wir berichteten). Was das für Kunden bedeutet?

Insgesamt will die Brauerei 50 mal 1.000 Euro für Projekte in die Hand nehmen, die auf Fördergelder angewiesen sind. Einige treue Kunden fragen sich nun zurecht: Werden die Produkte im Supermarkt dadurch nun teurer? Unsere Redaktion hat bei dem Konzern mal nachgefragt, denn immerhin: sonst war zumindest deren Bier stets für günstige Preise bekannt.

Kunden können erstmal aufatmen, denn die Brauerei teilt auf Anfrage mit: „Nein, Oettinger Getränke werden aufgrund unserer Neuausrichtung nicht teurer werden.“ Stattdessen können Kunden sich im April und Mai auf das Neuprodukt von OeWater freuen. Dabei handelt es sich um „Wasser mit Proteinen ready-to-drink in drei Geschmacksrichtungen“ wie der Hersteller erklärt.