Kaufland, Edeka und Co: Hersteller mit großen Änderungen – Kunden müssen zwei Mal hinsehen

Bei Kaufland, Edeka und Co. steht eine große Veränderung an. Kunden werden sich umsehen. Allerdings geht es dabei nicht um die Supermärkte, sondern einen speziellen Hersteller, der sich nicht nur optisch neu aufstellen will.

Wer ab April durch die Getränke-Abteilung von Kaufland, Edeka und Co. schlendert, dürfte sofort auf die Neuerung stoßen. Denn sie ist nicht zu übersehen.

Kaufland, Edeka und Co: Brauerei sattelt um

Die Kult-Brauerei Oettinger, kann auf eine mittlerweile knapp 300-jährige Tradition zurückblicken. Selbstverständlich hat sich innerhalb dieser großen Zeitspanne schon vieles getan. Mittlerweile bekommen Kunden die verschiedensten Getränke in fast alles Supermärkten und Discountern, nicht nur im Getränkefachmarkt.

Auch gibt es neben Pils, Malzbier und Co. auch komplett alkoholfreie Getränke wie Fassbrause oder Eistee. Doch will die Brauerei jetzt noch einen weiteren Schritt gehen – nicht weg von der Tradition, sondern darüber hinaus moderner werden. Ein Make-over steht an.

Oettinger mit neuem Logo und Slogan

Laut dem Fachportal „Getränke News“ will sich Oettinger optisch und inhaltlich verändern. Nicht den Geschmack, jedoch die Ausrichtung des gesamten Unternehmens. So wird ab April ein neues Etikett mit verändertem Logo die Flaschen zieren. Und auch die Online-Präsenz wurde überarbeitet.

Der neue Leitspruch lautet: „Getränke. Fair. Für Alle.“. Und das Wort in der Mitte hat noch eine tiefgreifendere Bedeutung. Allerdings weniger für Kunden.

„Faire Chance“ heißt die Initiative, mit der sich die Oettinger Brauerei an Projekte wendet, die Fördergelder benötigen. Insgesamt will der Konzern 50 mal 1.000 Euro dafür offerieren. Auf jeder Flasche ist dafür ein QR-Code zu finden, der direkt auf eine Webseite führt, die weitere Informationen zu der Förderungsinitiative bereitstellt.