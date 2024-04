Edeka, Penny und Co.: Hersteller mit drastischem Schritt – weil DIESES Lebensmittel knapp wird

Jetzt kommt es knüppeldick für Edeka, Penny und andere Märkte! In Spanien, speziell in Katalonien, hält eine extreme Dürre Einzug. Schon seit Wochen regnet es nicht in den Cava-Anbaugebieten – und das hat Konsequenzen, denn: Schaumweinhersteller Freixenet will jetzt knapp 80 Prozent seiner Belegschaft in Kurzarbeit schicken!

Freixenet ist die meistverkaufte Schaumweinmarke überhaupt, steht auch bei Edeka, Penny und anderen Supermärkten und Discountern in den Regalen. Seit 2018 gehört mehr als die Hälfte des Cava-Herstellers der deutschen Sektkellerei Henkell. Und der Großteil der Mitarbeiter ist ab Mai von Kurzarbeit betroffen. Das Unternehmen wolle so die „betroffenen Arbeitsplätze und die Funktionsfähigkeit“ erhalten.

Edeka, Penny und Co.: Hersteller mit drastischem Schritt

Wie lange die Kurzarbeit läuft, ist davon abhängig, wie lange der ausgerufene Wassernotstand im Anbaugebiet anhalte. In der Region Penedès westlich von Barcelona gibt es so wenig Wasser, dass sogar 30 Jahre alte Rebstöcke abgestorben seien. Pere Ferrer, Co-Chef von Freixenet, erklärte: „In Katalonien und im Penedès ist nur die Hälfte des Regens im Vergleich zum Durchschnitt der letzten Jahre gefallen.“

Bis zu einem Drittel der Reben sind Henkell-Freixenet zufolge abgestorben. Die Dürre führte zu Ernterückgängen von teilweise mehr als 45 Prozent. Ferrer weiter: „Wir können nicht mehr genügend Flaschen produzieren!“ Die Branche rechnet damit, dass in dieser Saison rund 80 Millionen Flaschen Cava weniger abgefüllt werden können.

Mehr News:

Sekt aus Katalonien wird knapp

Freixenet versucht, den Weinbau in Katalonien trotz Dürre so gut es geht aufrechtzuerhalten. Sie rät ihren mehr als 600 Traubenlieferanten, auf nachhaltige Praktiken im Weinberg umzusteigen. Viele Weingüter würden jetzt die Installation von unterirdischen Bewässerungssystemen erwägen. Winzer sammeln Regenwasser auf den Dächern. Trotz Trockenheit erwirtschaftete Henkell-Freixenet 2023 einen Rekordumsatz. Das lag vor allem an gestiegenen Preisen. Möglich also, dass das Kunden von Edeka, Penny und Co. erneut zu spüren bekommen werden…