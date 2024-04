Edeka lässt Kunden auch nach Ladenschluss ins Geschäft – aber die Sache hat einen Haken

Einkaufen auch nach den Öffnungszeiten? Das ist ja mal was. So was gibt es nicht überall. Aber eine Edeka-Filiale macht es jetzt möglich. Dort können die Kunden auch noch einkaufen, nachdem der Markt regulär schon geschlossen hat.

Allerdings können die Kunden nicht alle Produkte kaufen. Es gibt eine wichtige Ausnahme.

Edeka öffnet Türen nach Ladenschluss

Eine Edeka-Filiale in Schleswig-Holstein geht jetzt einen ungewöhnlichen Weg. Hier können Kunden auch nach den gewohnten Öffnungszeiten noch einkaufen. Das ist besonders für Arbeitnehmer im Schicht- und Nachtdienst eine gute Alternative. Oder auch für jene, die eben nicht jeden Einkauf im Voraus planen und dann ganz spontan noch dringend etwas benötigen.

Die Lösung des Problems: ein Hybrid-Konzept. Per Bankkarte oder Edeka-App können Kunden hier einkaufen, auch wenn die Angestellten schon in den Feierabend gehen. Das schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Kunden haben mehr Einkaufsmöglichkeiten und der Filialleiter muss sich trotz Fachkräftemangel nicht stressen, neue Mitarbeiter zu finden.

Edeka: Mitarbeiter dürfen früher gehen

Bereits um 14 Uhr machen die Mitarbeiter in einer Kleinstadt-Filiale an der Ostsee Feierabend. Schon länger hatten sie sich kürzere Arbeitszeiten gewünscht, erklärt Chef Willi Alpen gegenüber den „Kieler Nachrichten“. Seit April ist das möglich.

Doch läuft aktuell erst eine Testphase. Der Selfservice bietet zwischen 14 und 18 Uhr das Einkaufen ohne Personal. Es wird jedoch darüber nachgedacht, die Öffnungszeiten nach hinten raus zu erweitern, da der Ferienort im Sommer besonders viele Urlauber anzieht.

Auf einen Teil des Sortiments werden die Kunden jedoch weiterhin verzichten müssen: die Spirituosen. Nur zur Abteilung für Bier und Wein kommt man als Kunde, allerdings auch nur per Check-in mit einem Führerschein oder Ausweis. Die Spirituosen-Abteilung wird gesperrt. Grund dafür sind vermehrte Diebstähle.