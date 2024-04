Lidl, Edeka und Co: Hersteller zieht die Reißleine – es ist das Ende eines Kapitels

Schlechte Nachricht! Kunden von Lidl, Edeka und Co. könnten bald eines ihrer Lieblingsprodukte in der Auslage der Supermärkte und Discounter vergeblich suchen. Denn nach dem Ausverkauf ist es dort nicht mehr zu finden.

Der Lieblingskäse von vielen Kunden verschwindet jetzt aus den Regalen von Lidl, Edeka und Co. Schon bald ist es aus und vorbei.

+++ Kaufland, Edeka und Co: Paukenschlag beim Geldabheben? Supermärkte zeigen klare Kante +++

Lidl, Edeka und Co: Eine Ära endet

Es ist das Ende einer Käse-Ära. Die kultige Sorte „Bördespeck“ steht vor dem Aus, denn der Hersteller hat die Produktion gestoppt. Laut MDR hat „Börde Käse“ gleich seinen gesamten Betrieb eingestellt. Nur noch die Reste werden verkauft und danach verschwindet der Käse aus den Supermarktregalen.

Das könnte dich auch interessieren: Lidl auf Mallorca: Über DIESE Produkte können deutsche Urlauber nur staunen

Wer jetzt sagt, hä? Was ist „Bördespeck“? Das ist ein Käse, der im Kamin geräuchert wird und dadurch ein speckiges Aroma erhält. „Börde Käse“ wird bereits seit 1992, also mittlerweile seit über 30 Jahren, hergestellt und international vertrieben. Der Hersteller hat für sein Produkt bereits Auszeichnungen erhalten.

Lidl, Edeka und Co: Kommt der Käse doch wieder?

Seit zwei Jahren läuft es aber nicht gut für das Unternehmen und nun ist endgültig Schluss. Eine 145-jährige Tradition findet so in Magdeburg, Sachsen-Anhalt, bei „Börde Käse“ ihr Ende. Doch alle Hoffnung ist noch nicht vergebens.

Hier haben wir mehr News für dich zusammengestellt:

Es laufen aktuell Verhandlungen darüber, ob die Käsesorte doch noch ein Comeback feiern könnte. Denn die Markenrechte für „Bördespeck“ könnten an den nächsten Interessenten veräußert werden. Die Möglichkeit steht also noch im Raum, dass der beliebte Käse in Zukunft wieder im Supermarktregal zu finden sein dürfte.