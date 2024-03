Kaufland und Edeka ziehen Schlussstrich – diese Produkte fliegen aus den Regalen

Das Sortiment in den Supermärkten Kaufland und Edeka stets in bestmöglicher Qualität und umweltfreundlich anzubieten, ist für die meisten Lieferanten der Ansporn. Schließlich sollen den Kunden nur die besten Produkte angeboten werden. Umso wichtiger sind unabhängige Produkttests wie die der Stiftung Warentest.

In ihrem jüngsten Test hat die renommierte Verbraucherorganisation ein Produkt unter die Lupe genommen, das wohl die meisten Deutschen im Küchenschrank haben. Und das Urteil fällt vernichtend aus.

Kaufland und Edeka ziehen Reißleine

Ausgerechnet die Qualität von Olivenöl ist laut Test massiv gesunken. Das ist das ernüchternde Ergebnis des Tests der Stiftung Warentest. Mit den Worten „ranzig oder stichig“ wird der Geschmack der bekanntesten Olivenöle kommentiert. Schuld daran sind unter anderem Trockenheit und Hitze in den Mittelmeerländern.

Im Test wurden 23 Olivenöle genauer unter die Lupe genommen, darunter 19 Native Olivenöle extra und vier Frittieröle. Ganze sechs Öle fielen durch, darunter Edeka „Gut&Günstig“-Öle und zwei Kaufland-Produkte. Kaufland und Edeka reagieren sofort. Nach Informationen des „mdr“ nehmen Kaufland und Edeka die als „mangelhaft“ bewerteten Öle aus ihrem Angebot. Für Kaufland wäre die oberste Priorität eine „einwandfreie Qualität unserer Produkte und die Sicherheit unserer Kunden“. Zu den als „mangelhaft“ eingestuften Produkten zählt beispielsweise das Bio-Olivenöl nativ der Firma Bio Planète.

Teurer und schlechter?

Die Stiftung Warentest sieht die Gründe für das ernüchternde Ergebnis vor allem in der Klimakrise. So hätten die Olivenbäume in den Mittelmeerländern in den vergangenen Jahren unter extremen Hitzeperioden und Trockenheit gelitten. Dadurch sei die durchschnittliche Qualität im Vergleich zu früheren Untersuchungen deutlich gesunken. Doch nicht nur die Qualität der Öle habe nachgelassen, auch das Produkt selbst sei deutlich teurer geworden. Seit dem letzten Test im Oktober 2022 hätten sich die Preise fast verdoppelt.

Die vier am besten bewerteten Olivenöle sind Cosmo di Russo Caieta aus Italien (online erhältlich, 46 Euro pro Liter) und Rapunzel Kreta Bio-Öl. Bei den Bratölen wurden die Bio-Marken von Alnatura (18,70 Euro pro Liter) und Byodo (20 Euro pro Liter) mit „gut“ bewertet.