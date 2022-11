Ikea startet irre Aktion – SO bekommst du Geld vom Möbelriesen!

Na, so eine Aktion ist dann doch eher selten! Eigentlich verbindet man mit Ikea günstige Einkaufspreise und eine vielfältige Auswahl. Jetzt drehen die Schweden den Spieß um – nicht aber, dass es jetzt viel teurer wird. Sondern eher, dass man als Kunde jetzt bei Ikea bares Geld verdienen kann!

Das schwedische Möbelhaus startet zum Black Friday seine Aktion „Zweite Chance“: Vom 11. November bis zum 4. Dezember kann man gebrauchte Ikea-Möbel verkaufen. Dabei erhöht Ikea den regulären Ankaufspreis nochmal um 20 Prozent.

Ikea legt 20 Prozent auf gebrauchte Möbel drauf

Der Service wird seit 2019 online und in allen Filialen in Deutschland angeboten. Der Kunde gibt sein Möbelstück ein, kann so den Ankaufspreis ermitteln lassen. Dann bringt man das gebrauchte Stück in die nächste Ikea-Filiale, erhält die Ankaufssumme als Guthabenkarte. Die Möbelstücke werden dann in den Fundgruben angeboten.

Die diesjährige Aktion steht im Zeichen von „Nachhaltigkeit“, demnach leg Ikea 20 Prozent on top drauf. Ab 2030 will das Unternehmen bei seiner Produktion ausschließlich auf erneuerbare oder recycelte Materialien setzen.

Zudem will man so die Lebensdauer der Produkte verlängern. Gegenüber „Elle“ sagt eine Ikea-Sprecherin: „Unser Service ist ein Angebot, mit dem wir ein nachhaltigeres Leben erschwinglicher machen. Dabei setzen wir auf Wiederverwenden, Weiterverkaufen, Reparieren und Recyclen.“