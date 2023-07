Bei Ikea gibt es eine Vielzahl an Möbeln und Deko-Artikeln. Manche Möbelstücke wie zum Beispiel das Bücherregal „Billy“ oder das Regal „Kallax“ sind absolute Dauerbrenner und gehören zu den fünf beliebtesten Produkten bei den Ikea-Kunden. Die zuvor genannten Artikel werden wir wohl auch in Zukunft noch im Sortiment vom schwedischen Möbelhaus-Riesen finden.

Allerdings steht Ikea immer wieder vor der Entscheidung, einige Artikel aus dem Sortiment zu nehmen und dabei handelt es sich manchmal auch um sehr beliebte Produkte. Jetzt wurde bekannt, dass sich Ikea neben zwei beliebten Lebensmittel in Zukunft auch von einem sehr beliebten Deko-Artikel trennen wird.

Ikea streicht beliebten Deko-Artikel aus Sortiment

Nach Informationen von „ka-insider“ handelt es sich beim Deko-Artikel um die „Ringlad“-Duftkerzen. Diese Duftkerzen sind deshalb beliebt, weil sie sehr umweltfreundlich sind. Da das Wachs der Kerzen aus Rapsöl besteht, kann man die Gläser einfach weiterverwenden, wenn die Kerze abgebrannt ist. Vier verschiedene Düfte gab es bislang zu kaufen: Pfefferminze, Oregano, Petersilie und Basilikum.

Aber nicht nur der Deko-Artikel wird aus dem Sortiment gestrichen, sondern auch zwei Artikel aus dem Lebensmittelbereich. Es handelt sich dabei um die zwei beliebten Schokoriegel „Daim“ und „Marabou“. Ikea erklärte, dass man zukünftig mehr auf Eigenmarken setzen möchte. Solange es noch Vorräte gibt, können Kunden die beliebten Schokoriegel aber noch weiter erwerben. Danach sei aber Schluss, denn der Vertrag mit dem Lieferanten Mondelez sei bereits gekündigt.

Wer jetzt noch eins der beliebte Produkte ergattern will, sollte schnell sein, denn aufgrund der Ankündigungen kam es bereits in der Vergangenheit zu regelrechten Anstürmen.