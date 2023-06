Ikea-Gläser explodieren nach Nutzung – was Kunden wissen müssen

Ikea-Kunden, aufgepasst: Offenbar kommt es gar nicht so selten vor, dass eine bestimmte Glas-Art, die es in dem Möbelhaus zu kaufen gibt, plötzlich in tausende von Teilen zerspringt!

Ikea ist vor allem bekannt für seine Möbel. Allerdings verkauft das schwedische Unternehmen auch Haushaltsgegenstände wie Besteck, Teller und Gläser. Und bei Letzterem kommt es wohl häufiger zu Problemen.

Bloggerin berichtet von Glas-Explosion

Auf dem Blog „Ich lebe grün!“ schildert die Autorin eines Beitrags einen irren Vorfall. „Ich habe euch schon auf meinen Social-Media-Kanälen berichtet, dass bei meinen Eltern ein Trinkglas regelrecht explodiert ist. Es gab in der Küche einen sehr lauten Knall. Sofort schaute meine Mutter nach, was passiert war. Die Küche und umliegende Räumlichkeiten (Esszimmer und Flur) waren übersät mit kleinsten Splittern“, berichtet sie.

Da stellt sich schnell die Frage: Wie kann so etwas passieren? Es handelte sich dabei um ein Pokal-Glas (Klarglas, 35 cl) von Ikea, wie die Bloggerin weiter ausführte. Es sei vor einigen Jahren gekauft worden und wurde „ganz normal für Getränke verwendet“. Laut Aussagen der Bloggerin sei es nicht übermäßig strapaziert worden. „Es stand im Regal und hatte keine sichtbaren Schäden.“

DAS sagt Ikea zu dem Vorfall

Und Ikea reagierte auf diesen Vorfall mit folgenden Worten: „Die Sicherheit unserer Produkte steht für Ikea an erster Stelle deshalb sind unsere Anforderungen hinsichtlich Qualität und Sicherheit umfangreich. Ikea Glaselemente bestehen aus Sicherheitsgründen grundsätzlich aus Einscheibensicherheitsglas (ESG). Dieses gehärtete Glas wurde einer speziellen thermischen Behandlung unterzogen, die das Glas fünfmal widerstandsfähiger macht als herkömmliches Glas. Während herkömmliches Glas in scharfkantige Scherben zerbricht, zersplittert ESG in kleine Würfel, die nur selten scharfkantig sind. Das reduziert das Verletzungsrisiko auf ein Minimum. Ikea verwendet gehärtetes Glas somit aus Sicherheitsgründen.“

In Einzelfällen könne eine beschädigte Kante oder ein Kratzer an der Oberfläche die Zugspannung des Glases beeinflussen. Solche Schäden am Glas können durch mechanische Einflüsse wie zum Beispiel einen Stoß, Schlag oder Kratzer hervorgerufen werden.

Nicht erster Vorfall dieser Art

Und scheinbar erlebte nicht nur die Bloggerin eine solche Glas-Explosion. Im Jahr 2018 berichtete das Online-Portal „Tag24“ von einem ähnlichen Vorfall. Ein Mann wollte lediglich seine Trinkschokolade genießen, als exakt die selbe Marke Glas plötzlich explodierte.