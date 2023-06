Ikea: Kunde will bestimmtes Produkt kaufen – dann folgt die Enttäuschung! „Danke für nichts!“

Ikea gehört in Deutschland zu den beliebtesten Möbelhäusern. Jeden Tag suchen viele Kunden die Einrichtungshäuser der schwedischen Kette auf.

Besonders ärgerlich ist eine Fahrt zu Ikea, wenn man etwas ganz Bestimmtes haben will und dann vor Ort feststellen muss, dass das gewünschte Produkt derzeit nicht verfügbar ist. Doch eigentlich hat Ikea hier bereits Abhilfe für das Problem geschaffen. Dass das aber nicht immer glattläuft, zeigt dieser Fall.

Ikea: Kunde auf der Suche nach bestimmten Produkt

Die Fahrt zum Möbelgiganten Ikea ist für manche eine große Freude. Immerhin kann man hier fast alles kaufen, was man an Möbeln für sein Zuhause braucht und noch viel mehr. Andere fürchten schon vor dem Einkauf, dass wieder viel mehr im Einkaufsladen landen wird, als man sich vorgenommen hatte. Da ist es von Vorteil, wenn man sich vor dem Ikea-Besuch ganz genau überlegt, was man haben möchte und dann auch nur diese Produkte mitnimmt.

So hatte es auch ein Kunde vor. Er war extra wegen eines bestimmten Artikels zu einer Filiale des Möbelriesen gefahren. Eigentlich hatte er sich mit einem Blick in die App abgesichert, dass das Produkt an dem Standort noch verfügbar ist. Doch vor Ort war die Enttäuschung und die Wut groß.

„Ja, nur leider sah die Realität so aus, dass im Regal gähnende Leere herrschte! Zum Abgleich nochmal die App geöffnet, wieder 25 Stück vorrätig! Ich wendete mich dann an eine Mitarbeiterin“, schreibt der Kunde auf der Facebook-Seite von Ikea. Bei der Mitarbeiterin seien vier der gewünschten Artikel angezeigt worden. Dann sei die Anzeige plötzlich auf „kein Bestand“ umgesprungen. „Aktuell zeigt die App auch Bestand von 4 an, nur leider fanden den weder die Mitarbeiterin noch ich. Für mich bedeutete es, dass ich völlig umsonst zu Ikea gefahren bin, daher: Danke für nichts!“, schreibt er frustriert.

SO reagiert Ikea auf den Vorfall

Eigentlich soll die App des Möbelriesen genau das, was dem Mann nun passiert ist, verhindern: Dass Kunden umsonst in die Filialen fahren und dann sauer sind, weil die Produkte entgegen der App-Anzeige nicht verfügbar sind. Doch wie konnte es zu dem Vorfall kommen? „Unsere Recherche hat ergeben, dass es kein grundsätzliches Problem mit der Ikea App oder der Bestandsanzeige in der Ikea App gibt. Vielmehr handelt es sich um einen Einzelfall, bei dem kurzzeitig Ware als verfügbar angezeigt wurde, die gerade erst im Logistikbereich angeliefert, aber noch nicht für unsere Kundinnen verfügbar war“, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion von dem Möbelriesen.

Die vier Artikel, die der Kundin und auch der Mitarbeiterin zwischenzeitig angezeigt wurden, seien parallel bzw. kurz nach dem Facebook-Post durch die Kasse gegangen. „Das heißt, dass sich die gesuchte Ware während der Interaktion des Kunden mit unserer Kollegin bereits in den Einkaufswagen anderer Kund\innen befand, diese aber noch nicht bezahlt hatten“, heißt es weiter. Der Kunde hatte demnach einfach großes Pech.