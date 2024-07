Ultimativer Rewe-Markt steht HIER – unfassbar, was Kunden dort erleben

Vergleicht man einen Supermarktbesuch heute mit dem vor zehn Jahren, so hat sich an der Kasse einiges verändert. Immer mehr alternative Kassensysteme haben in den letzten Jahren Einzug in die Filialen gehalten, von der Selbstbedienungskasse bis hin zur Selbstscanner-Möglichkeit, entweder per Handscanner oder per App auf dem eigenen Smartphone. Eine weitere Möglichkeit testet Rewe derzeit in einzelnen Märkten: Pick and Go. Dabei erfassen Kameras im Markt die Produkte, scannen sie automatisch ein und Kunden können den Einkauf beim Verlassen der Filiale per App bezahlen, ganz ohne Anstehen.

Solche Pick and Go-Märkte gibt es derzeit in Köln, Berlin, München, Düsseldorf und Hamburg. Der neuste Markt in Hamburg ist aber etwas ganz Besonderes: Es ist ein riesiger Hightech-Markt mit neusten Technologien!

Rewe: Größter Hightech-Store Europas

In Hamburg-Eimsbüttel hat Rewe den größten computergesteuerten Markt Europas eröffnet. Die Kunden haben dort die Wahl zwischen ganzen vier verschiedenen Möglichkeiten, ihren Einkauf zu bezahlen: Kassenlos per Pick&Go über eine App, durch Scannen und Bezahlen am Self-Checkout-Terminal, per Computer-Vision-Unterstützung ohne Scannen am Self-Checkout-Terminal oder klassisch an der Bandkasse. Die Qual der Wahl also!

Bei Rewe Pick&Go werden die Einkäufe mittels modernster Kamera- und Sensortechnik erfasst und ohne Kassiervorgang automatisch abgerechnet. Die Kunden spazieren dann einfach aus der Filiale und sparen sich lästige Warteschlangen. Durch die 1.200 Quadratmetern Verkaufsfläche und ein rund 20.000 Artikel umfassendes Sortiment, Pfandautomaten, Sushi-Angebot und erweiterten Bezahlmöglichkeiten ist der Markt nach eigenen Angaben Europas größer Computer Vision gestützter Supermarkt.

Großes Interesse der Kunden

Nach eigenen Angaben gab es von den Rewe-Kunden großes Interesse an der Technologie. Im Hamburg gibt es sogar gleich zwei Pick&Go Testmärke, wo großes Interesse der Kunden zu verzeichnen sei. „Der heutige Tag markiert einen Meilenstein: für unsere Kund:innen, denen wir den Einkauf so einfach wie nie zuvor gestalten und für uns als Rewe Region Nord“, erklärt Jochen Vogel, Vorsitzender der Geschäftsleitung Rewe Nord. Trotz modernster Technologie ändert sich an der Anzahl der Mitarbeiter nichts. Wie bei Märkten in dieser Größe üblich sind rund 48 Mitarbeiter im Markt tätig.