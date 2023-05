Ikea erlässt Kunden lästige Gebühren – aber nur SIE können Aktion nutzen

Nicht nur bei den Supermärkten freut man sich aktuell über jeden Cent, den man sparen kann. Auch bei Ikea sorgt ein runtergesetztes Möbelstück für Euphorie pur. Zuletzt sorgte so etwa ein Kultprodukt, das so günstig wie schon lange nicht mehr angeboten wurde, bei den Kunden für Schnappatmung (hier mehr).

Aber auch auf anderen Wegen will der Möbel-Riese seinen Fans aktuell ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Bei einer Aktion können Ikea-Kunden nämlich komplett gebührenfrei shoppen. Doch die Sache hat einen großen Haken, den du unbedingt beachten solltest.

Ikea streicht die Versandgebühren

Wer keine Zeit hat, beim Schweden persönlich vorbeizuschauen, der kann hier auch online Möbel kaufen. Zugegeben: Auf den verpflichtenden Besuch im Restaurant, bei dem man eine Portion Köttbullar oder einen Hotdog verspeist, müssen Kunden dann leider verzichten. Aber wenn die Zeit mal knapp ist, ist der Online-Shop eine gute Alternative, um seine Wohnung neu einzurichten.

Normalerweise kostet dich eine Paketlieferung beim schwedischen Einrichtungshaus zwischen 5,90 und 14,90 Euro. Doch den gesamten Mai über erlässt Ikea seinen Kunden die Liefergebühren. Dabei gibt es allerdings einen großen Haken.

Noch mehr News:

Denn nicht alle Kunden kommen bei der Aktion auf ihre Kosten. Nur wer eine sogenannte Ikea Family Card besitzt oder Mitglied von Ikea für Unternehmen ist, kann sich die Lieferkosten jetzt sparen. Das soll allerdings nicht die einzige Hürde sein, die Kunden nehmen müssen.

Aktion hat noch weitere Haken

Denn darüber hinaus musst du über die Ikea-Website oder -App bestellen und dabei einen Artikel auswählen, der vorrätig und verfügbar ist. Außerdem darf deine Lieferung nicht schwerer als 30 Kilogramm sein und die Maße von 60 x 60 x 120 Centimetern nicht überschreiten. Hast du all diese Hürden genommen, so musst du am Ende noch einen Mindestbestellwert von 70 Euro erreichen – und das abzüglich von Gutscheinen, Services und Versandkosten.

Wer bei der Aktion also direkt hellhörig wurde und gehofft hatte, sich die hohe Liefergebühr für seinen PAX-Kleiderschrank zu sparen, der ist leider schief gewickelt. Sperrige Möbel-Produkte werden weiterhin nur per Spedition geliefert und kosten auch im Mai 55 Euro aufwärts. Doch bei kleineren Möbel-Stücken und Kerzen kommen Ikea Kunden trotzdem auf ihre Kosten – und sparen sich den mehrstündigen Aufenthalt in einer der bundesweit 54 Filialen.