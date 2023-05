Ikea-Kunden geschockt! Beliebte Möbelstücke stinken plötzlich

Manche Kunden von Ikea müssen in letzter Zeit gehörig die Nase rümpfen. Der Grund: Möbelstücke aus einer besonders beliebten Serie beginnen plötzlich zu stinken.

Auf der Facebook-Seite von Ikea hatten sich zuletzt die Beschwerden gehäuft. Im Zentrum der Aufregung stehen die beliebten Kleiderschränke der Serie PAX – genauer gesagt: deren Türen. Diese würden einen Gestank entwickeln, der mit der Zeit so schlimm würde, dass die Kunden die Türen entsorgen müssten.

Ikea-Kunden beschweren sich über PAX-Möbel

„Meine vier PAX-Türen stinken fürchterlich nach Schweiß“, schrieb eine Kundin stellvertretend: „Leider wird der Gestank immer schlimmer, so dass meine Toleranzgrenze mittlerweile überschritten ist. Nicht mal mein Raumduft schafft es, den unangenehmen Geruch zu überdecken.“

Ikea muss zugeben, dass die Erfahrungsberichte der Kunden nicht übertrieben sind. „Einige PAX BALLSTAD Türen, die vor dem Jahre 2010 hergestellt wurden, entwickeln nach einiger Zeit einen starken Geruch“, teit das Unternehmen mit: „Wir haben ab 2010 die Zusammensetzung der Materialien geändert – daher darf dieses Problem bei den neuen Türen nicht auftreten.“

Auch interessant: Ikea-Insider packt aus – DIESE alltäglichen Kunden-Aktionen sind tabu: „Respektlos“

Ikea äußert sich zur Problematik

Außerdem lässt Ikea wissen: „Nach sorgfältiger Prüfung ist der Geruch nicht gesundheitsgefährdend.“

Weil dies nur ältere Türen betrifft, fragen manche Kunden, ob sie die Türen immer noch umtauschen könnten. Manch Kunden wollen sogar wissen, ob dies auch ohne den Kassenbon möglich sei, weil sie diesen im Laufe der Jahre entsorgt hätten. Die Antwort von Ikea: „Die Türen nehmen wir nur gegen Vorlage des Originalkaufbelegs zurück.“

Mehr Themen:

Ikea mit Änderung an Kassen

Andere Kunden von Ikea hatten sich derweil mit einer ganz anderen Entwicklung beim Möbel-Riesen auseinandergesetzt. In einigen Filialen können die Expresskassen nur noch von jenen Kunden benutzt werden, die auf die Ikea-App zurückgreifen können. Dies sorgte für größere Diskussionen unter Kunden. Die einen wollen sich nicht vorschreiben lassen, eine App auf ihrem Handy zu installieren, nur um an der Kasse zahlen zu können. Die anderen können nicht verstehen, was der ganze Trubel soll. Schließlich könne man bei Ikea auch immer noch an den traditionellen Kassen zahlen (hier die ganze Debatte).