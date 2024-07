Rossmann: Neuer Service für Kunden – doch es gibt einen Haken dabei

Paukenschlag bei Rossmann! Der Drogeriemarkt gehört zu den beliebtesten seiner Art in ganz Deutschland, lockt täglich Tausende Kunden an. Und die sind natürlich auch nicht vom Shopping-Trend ausgeschlossen, gern mal online zu bestellen. Rossmann will darauf reagieren und das Online- und Filialshopping noch enger miteinander vernetzen.

Deshalb will die Drogeriekette Abholstationen in ausgewählten Filialen ausbauen. Konkret sieht das so aus, dass Kunden über den Online-Shop sogenannte „Click & Collect“-Bestellungen aufgeben, und diese dann während der regulären Öffnungszeiten in der jeweiligen Rossmann-Filiale ohne Wartezeiten an der Abholstation abholen können.

Rossmann: Neuer Service für Kunden

Wie das Unternehmen selbst mitteilt, sei die Nachfrage der Kunden nach „Click & Collect“-Bestellungen gestiegen. Man sehe deshalb großes Potenzial in der Einrichtung von Abholstationen – so würden Mitarbeiter in den Filialen entlastet, zudem würde sich der Einkaufskomfort bei den Kunden verbessern.

Nach der Online-Bestellung erhält der Kunde einen entsprechenden QR-Code- und PIN-Code per Mail. Mit diesem Abholcode kann er das Paket selbstständig und kontaktlos an der ausgewählten Abholstation in der Filiale entnehmen. Sie wird in die „Rossmann-Fotowelt“ integriert, entsprechende Foto- und Artikel-Bestellungen befinden sich so an einem zentralen Ort.

Es gibt einen Haken dabei

Doch einen kleinen Haken gibt es an der kleinen Rossmann-Revolution dann doch: Im ersten Schritt testet Rossmann das neue Konzept zunächst in nur zehn Filialen in ganz Deutschland. Es wird also dauern, dass es im ganzen Land verfügbar sein wird. Sollte der Test positiv verlaufen, will Rossmann das Ganze immerhin sukzessive weiter ausbauen. Die erste Abholstation kommt ab Samstag (27. Juli) in die Rumfordstraße nach München. Bleibt abzuwarten, wie das Ganze bei den Kunden ankommen wird…