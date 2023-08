Ikea: Müssen Kunden auf beliebtes Produkt verzichten? Unternehmen spricht Klartext

Ein beliebtes Möbelstück von Ikea verlässt das Sortiment? Diese Nachricht erreichte vor Kurzem die Ikea-Kunden und sorgte für Aufruhr. Doch was steckt hinter dieser Behauptung? Das schwedische Möbelhaus spricht nun Klartext.

Die Rede ist von Eket, einem beliebten Aufbewahrungssystem der Möbelmarke Ikea. Das würfelförmige Produkt ist in verschiedenen Formen und Farben erhältlich und lässt sich in diverse Wohnstile integrieren. Grade deshalb ist Eket bei Ikea-Kunden so beliebt und umso größer war der Schock, als zwei Internet-Medien kund gaben, dass das schwedische Möbelhaus nun eins seiner meist gefragtesten Produkte aus dem Sortiment streichen will.

Ikea äußert sich zu den Behauptungen

„Bei Ikea wird offenbar der Rotstift angesetzt, denn wie es heißt, trennt sich das schwedische Möbelhaus nun von einem äußerst beliebten Möbelstück,“ berichtet ein Internet-Medium. Doch wieso sollte ein Produkt, das Umsätze einfährt und gut bei den Konsumenten ankommt, plötzlich nicht mehr erhältlich sein? Das schwedische Möbelhaus äußert sich zu den im Internet kursierenden Behauptungen und spricht Klartext:

„Wir haben keine Pläne, Eket aus dem Sortiment zu nehmen,“ erklärt die Ikea-Pressesprecherin gegenüber „T-online“. „Entgegen dieser Artikel ist es keinesfalls richtig, dass Eket das Ikea-Sortiment verlässt. Eket ist nach wie vor ein beliebtes und vielseitig einsetzbares Möbelstück, mit dem wir Kunden und Kundinnen auch weiterhin eine tolle Lösung für verschiedene Bedarfe im Zuhause anbieten,“ erklärt sie weiter.

Ikea-Kunden können also inzwischen wieder aufatmen, denn auf Eket müssen sie vorerst bei ihrem nächsten Einkauf nicht verzichten.

Also war alles nur falscher Alarm? Nicht ganz, denn das beliebte Aufbewahrungssystem in Würfelform sei seit Kurzem zwar in neuen Farben erhältlich, jedoch kommt es auch immer wieder vor, dass alte Farben nach einiger Zeit das Sortiment wieder verlassen. Ikea-Kunden, die mit einer ganz bestimmten Farbe liebäugeln, sollten also lieber nicht zu lange warten.