Ikea: Gilt DAS schon als Diebstahl? Kunden werden hellhörig

Ob ein neuer Wohnzimmertisch, die Einrichtung des Kinderzimmers oder günstige Balkonmöbel: Bei Ikea wird fast jeder fündig. Das schwedische Möbelhaus punktet vor allem mit einer riesigen Auswahl und günstigen Preisen. Wer nicht auf der Suche nach Möbeln ist, lässt sich im Restaurant die typisch schwedischen Fleischbällchen oder die berühmten Hot Dogs schmecken.

Doch eines hat fast jeder Ikea-Kunde schon einmal gemacht. Jedem sind sicher bereits die kleinen braunen Bleistifte aufgefallen, die alle paar Gänge ausliegen. Sie sind ideal, um sich Notizen zu machen, den Grundriss des Raumes zu zeichnen oder die Artikelnummer aufzuschreiben. Viele Kunden nehmen die Stifte auch mit nach Hause. Aber ist das überhaupt erlaubt?

Ikea: Bleistifte mitnehmen erlaubt?

Sind die Ikea-Bleistifte Eigentum der Filiale oder dürfen die Kunden sie problemlos mitnehmen? Die Antwort ist eindeutig: Die kleinen Stifte dürfen problemlos mitgenommen werden. „Diese Utensilien sind zur direkten Mitnahme gedacht und werden daher nicht von uns eingesammelt und wiederverwendet“, erklärt auch eine Pressesprecherin bei Ikea gegenüber „t-online“.

Dennoch betonte ein anderer Sprecher: Kunden sollten diese Kulanz nicht auf die Spitze treiben. Den ein oder anderen Stift einzupacken, das ist schon in Ordnung. Kritisch sei es erst, wenn ein Kunde sehr viele Bleistifte auf einmal mitnimmt. „Bei 100 Stück würden wir den Kunden ansprechen“.

Die Kunden müssen also kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie einen der Bleistifte mit nach Hause nehmen. Schließlich werden sie nicht ohne Grund in großer Zahl in den Geschäften angeboten. Es ist sogar besser, einen gebrauchten Bleistift mitzunehmen, als ihn zurückzugeben. Nach Angaben des schwedischen Möbelhauses werden Stifte, die im Geschäft herumliegen, nicht wiederverwendet. Das heißt im Umkehrschluss: Sie landen im Müll. Nachhaltiger ist es auf jeden Fall, sie gleich mitzunehmen und zu Hause weiter zu benutzen!