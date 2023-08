Ikea zu drastischer Maßnahme gezwungen – beliebtes Angebot nur noch HIER erhältlich

Bei Ikea können sich nicht nur die Erwachsenen austoben, auch Kinder kommen auf ihre Kosten. Beim stundenlangen Schlendern durch das schwedische Möbelhaus langweilen sich Kinder schon mal schnell. Am besten sollen sie brav in der Nähe bleiben, nichts anfassen, denn es könnte ja kaputt gehen.

Großartig auf einem der unzähligen Betten rumhüpfen ist auch tabu – doch es gibt Ausnahmen. An besonderen Tagen im Jahr können Kinder bei Ikea eine regelrechte Party schmeißen. Zumindest war das bis vor einiger Zeit noch so, nun gilt das Angebot nur noch an einem Standort in Deutschland.

Ikea: DIESES Angebot ist auf ein Minimum reduziert

Die Rede ist von Kindergeburtstagen bei Ikea. Eine extra eingerichtete und liebevoll dekorierte Ecke für die Partygesellschaft, ein Geburtstagskuchen, Spielzeug und nicht zu vergessen: die leckeren Hot-Dogs und Köttbullar am Abend – darauf konnten sich die Kleinen zu ihrem Ehrentag im schwedischen Möbelhaus freuen. Und das alles für 4,90 Euro pro Kind, das Geburtstagskind isst natürlich kostenlos. Auf Facebook möchte eine Frau wissen, ob es die organisierten Kindergeburtstage auch in Kiel gibt. Doch dieses Angebot gehört schon fast der Vergangenheit an.

„Mit Beginn der Pandemie und der Schließungen der Smålands ist das Konzept für die Kindergeburtstage in allen IKEA Einrichtungshäusern pausiert worden“, erklärt eine Sprecherin auf Nachfrage dieser Redaktion. Inzwischen sind die Smålands bei Ikea wieder geöffnet und Eltern können ihre Kinder von drei bis zehn Jahren dort unbesorgt zur Betreuung unterbringen. Doch Kindergeburtstage finden nach wie vor nicht statt – bis auf eine Ausnahme.

„Seither haben wir das Angebot nicht national wieder aufleben lassen. Die Einrichtungshäuser entscheiden für ihren jeweiligen Standort, ob und wann sie das Konzept wieder umsetzen. Die Entscheidungsgrundlage hierfür ist vielfältig und variiert auch von Standort zu Standort. Aktuell bietet lediglich das Einrichtungshaus in Augsburg Kindergeburtstage an“, so die Rückmeldung. Sollten sich die Anfragen an einem Standort jedoch häufen, könnten die Chancen sicherlich steigen, dass Kindergeburtstage bei Ikea wieder öfter stattfinden.