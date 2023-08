Ikea-Kunden stolpern bei Online-Bestellungen immer wieder über dieses Problem

Wer Stammkunde bei Ikea ist und seine Möbel besonders gern online bestellt, wird vermutlich bereits das eine oder andere Mal mit einem ganz besonderen Problem konfrontiert worden sein.

Viele Kunden von Ikea regen sich immer wieder tierisch darüber auf und artikulieren in sozialen Medien regelmäßig ihren Unmut. Nun hat der schwedische Möbel-Riese erneut erklärt, wie es zu den Missverständnissen kommen kann. Aber der Reihe nach.

Ikea und seine günstigen Möbel

Was Ikea seit seiner Gründung im Jahre 1943 schon immer auszeichnete, waren Möbel zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Die niedrigen Preise konnte Ikea damals anbieten, weil der Konzern seine Möbel in Katalogen präsentierte – und nicht in Möbelhäusern. So konnte Ikea – im Gegensatz zu vielen Konkurrenten – seine Möbel direkt vom Hersteller zum Kunden liefern. Das sparte dem Unternehmen viel Geld, und diese Einsparungen machten sich in den niedrigen Ikea-Preisen bemerkbar.

Im Laufe der Jahrzehnte baute Ikea jedoch in Schweden und auf der ganzen Welt viele Filialen, so dass ein Großteil der Kunden den Weg ins Warenhaus wählte und die Einrichtungsgegenstände vor Ort kaufte. Im Laufe der vergangenen Jahre geht der Trend jedoch dorthin, dass immer weniger Menschen in die Warenhäuser strömen. Stattdessen kaufen immer mehr Kunden ihre Möbel auf der Ikea-Homepage.

Ikea-Kunden entdecken Problem

Und genau dort entdecken die Kunden immer wieder ein Problem, das sie verwirrt zurücklässt. In den sozialen Netzwerken beschweren die Kunden sich ständig darüber, dass ihnen bestimmte Produkte nicht geliefert werden können, obwohl die Website von Ikea ganz klar aussagt, dass es in umliegenden Einrichtungshäusern noch viele Exemplare des jeweiligen Produkts gibt.

Diese Fragen kommen vorwiegend von Kunden, die größere Möbel bestellen wollen und keine Möglichkeit haben, diese Möbel selbst vom Warenhaus nach Hause zu transportieren. Diese Kunden sind auf eine Lieferung angewiesen und fragen sich: Warum kann Ikea die Möbel nicht liefern, obwohl sie in verschiedenen Filialen in der Nähe verfügbar sind?

Ikea antwortet

Die Antwort von Ikea ist denkbar einfach: „Eine Online-Bestellung kommt aus einem Auslieferungslager und nicht aus dem Einrichtungshaus, daher klappt es dann nicht mit dem Bestellen.“