Ikea-Kunden vermissen beliebtes Angebot – bei dieser Nachricht flippen sie aus

Egal ob ein neuer Schrank, eine neue Couch-Ecke oder eine neue Badezimmer-Einrichtung – bei all diesen Anlässen zieht es viele als erstes zu Ikea. Der blau-gelbe Möbelriese ist dabei meist so konzipiert, dass Kunden dem sich schlängelnden Gang durch alle Abteilungen folgen müssen und dadurch zwangsläufig Dinge im Einkaufswagen lande, die gar nicht auf der Liste standen. Besonders beliebt vor allem bei Kindern: die typischen Ikea-Kuscheltiere.

Doch aktuell macht eine Nachricht die Runde, dass diese beliebten Produkte in nahezu keiner Filiale mehr zu finden sind. Was dahinter steckt? Unsere Redaktion hat bei dem schwedischen Möbelkonzern mal nachgefragt.

Ikea-Kunden trauern Produkten hinterher

„Wir vermissen den Dackel und die Ratten“, werden zurzeit Stimmen in den sozialen Netzwerken laut. „Und wo ist der Plüsch-Biber“, heißt es von einer anderen Seite. Die Ikea-Kunden machen klar, dass ihnen in dem Kuscheltier-Sortiment, die eigentlich für den blau-gelben Riesen typisch sind, etwas fehlt. Die Tiere sind nämlich längst nicht nur etwas für die Kleinen, sondern verzaubern auch so manch einen erwachsenen Kunden. Doch was ist denn nun mit Dackel, Ratte und Plüsch-Biber? Feiern die Tiere schon bald ihr Comeback oder müssen Kunden auf eine Alternative umsteigen? Ikea hat auf Anfrage der Redaktion zu der Thematik eine klare Antwort.

„Wir bekommen bei Ikea auf vielen Wegen Rückmeldung zu unserem Sortiment, es gibt auch immer mal Nachfragen nach Artikeln, die wir nicht mehr führen“, erklärt das Unternehmen. Um jedoch langfristig für Kunden attraktiv zu bleiben, werden Produkte wie eben auch die Kuscheltiere ab und zu ausgetauscht. Einige Tiere werden es wahrscheinlich also nicht zurück in die Filiale schaffen, doch der Möbelriese hat auch eine gute Neuigkeit für seine Kunden.

Neue Kollektion in den Startlöchern

„Seit vielen Jahren bringen wir im Oktober immer eine neue Kinderkollektion zu einem bestimmten Thema/einer Themenwelt heraus“, berichtet Ikea gegenüber der Redaktion. Auch im Jahr 2024 können Ikea-Kunden sich also wieder auf neue Tiergesichter in den Regalen freuen.

Welches Stofftier in diesem Jahr die Ikea-Regale erobert? Da müssen sich die Kunden wohl noch etwas gedulden.