Ikea-Stühle bei „Bares für Rares“: Händler muss Vermögen hinblättern

Manchmal muss man einfach Glück haben. Genau das hatte Felix Jähnig aus Bad Homburg vor der Höhe im Überfluss. Zumindest wenn man sich einmal den Kauf anschaut, den der 29-jährige Account Manager vor einiger Zeit getätigt hatte. So war der „Bares für Rares„-Kandidat mit seiner besseren Hälfte von Frankfurt nach Bad Homburg gezogen. Da man bei einem Umzug schließlich auch Möbel braucht, schaute das Paar online nach Stühlen.

Und siehe da: Die beiden hatten Glück, ergatterten vier Stühle für schlappe 50 bis 60 Euro. Ein Wahnsinns-Geschäft, wenn man sich anhört, was Detlef Kümmel im Folgenden zu erzählen hatte.

Ikea-Stühle bei „Bares für Rares“

So war das Grundgestell der vier Stühle aus Bambus, die Sitzfläche und die Rückenlehne aus Rattan gefertigt. Dazu gab es ein Metallkonstrukt, in das die Sitzmöbel an gewissen Stellen gehüllt waren. Doch wer hatte die schicken Stühle gefertigt? Und da wurde es spannend. So hatte der schwedische Designer Mats Theselius sie einst für den schwedischen Möbelgiganten „Ikea“ gefertigt.

Wer nun weiß, dass gewisse „Ikea„-Linien mittlerweile richtig wertvoll sind, kann schon ahnen, wohin die Reise geht. Denn auch die Kollektion, die Felix Jähnig besaß, gehörte zu eben jenen, begehrten Reihen. Umso spannender, was denn nun schlussendlich als Expertisenpreis für die doch recht gut erhaltenen Stühle genannt werden würde.

Stühle des Möbelriesen Ikea fanden ihren Weg zu „Bares für Rares“. Foto: Screenshot ZDF

„Irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Euro."

Vermögen für Ikea-Stühle

Nun, ganz so hoch war der Wert laut Kümmel nicht, schließlich habe man einen bedeutenden Designer, es bleibe aber in gewisser Weise Massenware, dennoch seien 800 bis 1.200 Euro drin. Wenn man bedenkt, dass der 29-Jährige gerade einmal 50 Euro bezahlt hat, dennoch ein ordentlicher Wert. Doch gehen die Händler da mit?

Durchaus. Schnell gingen die Gebote durch die Decke, bei der Expertise jedoch landete man nicht ganz. Dennoch: 620 Euro zahlte David Suppes schlussendlich. Einkaufspreis mehr als verzehnfacht.