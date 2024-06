Ikea winkt mit Sonderrabatten zur EM – doch Kunden sollten schnell sein

Beim ganzen Fußball-Fieber kommt das Shoppen beim Schweden fast schon zu kurz. Dagegen will Ikea jetzt angehen und setzt bei der EM-Euphorie noch einen drauf! Vor allem Kunden spielt das jetzt in die Karten, lockt der Möbel-Riese mit besonderen Rabatten deutschlandweit in die Filialen.

Denn nicht nur das ein oder andere Accessoire in Deutschland-Farben lässt sich bei Ikea jetzt finden. Auch ein Sofortrabatt setzt der Torte noch die Sahnekirsche obendrauf. Kunden sollten jetzt allerdings keine Zeit verlieren und sofort zur nächsten Filiale losziehen.

+++ Ikea-Kundin erhält Paket – kaum zu glauben, was darin ist! „Wow“ +++

Ikea mit besonderem EM-Geschenk

Deutschland hat es offiziell ins Achtelfinale bei der Heim-EM 2024 geschafft! Nicht nur Fußball-Fans haben den Einzug in die nächste Runde gebührend gefeiert. Auch Ikea will beim EM-Fieber ordentlich mitmischen und es weiter befeuern.

Auch spannend: Ikea eröffnet völlig neue Filiale – doch nur DIESE Kunden dürfen rein

„Ab ins Achtelfinale! Feier mit uns dein Fußballfest und freu dich über einen tollen Sofortrabatt von 5 Euro bis zum nächsten Deutschland-Spiel“, so lautete am Montag (25. Juni) die frohe Kunde, die Ikea seinen Kunden im Netz überbrachte. Der Haken allerdings: Das nächste Deutschland-Spiel steht schon am Samstag (29. Juni, 21 Uhr) an.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kunden haben schon Pläne für Rabatt

Und was sagen die Kunden zu dem einmaligen Ikea-Angebot? Für die gibt’s kein Halten mehr. „Ich hab doch da so schöne pinkfarbene Bettwäsche gesehen“, hat eine Frau sogar schon konkrete Pläne, was sie mit dem Sofortrabatt anstellen will.

Noch mehr Nachrichten von Ikea:

Eine andere Kundin hat dagegen schon versucht, Geld an der Kasse zu sparen: „Rabatt lässt sich nicht einlösen“, berichtet sie über ihren Misserfolg. Bleibt zu hoffen, dass das nur eine einmalige Erfahrung bleibt, damit Ikea-Kunden ihre Energie weiterhin ins Anfeuern der deutschen Nationalelf oder einer anderen Herzensmannschaft stecken können.