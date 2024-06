Ikea eröffnet völlig neue Filiale – doch nur ganz bestimmte Kunden haben Zutritt

Das Einkaufserlebnis bei Ikea ist schon immer etwas anders gewesen als bei herkömmlichen Möbelhäusern. Mit dem Bällebad Småland, dem beliebten Gericht Köttbullar im Schnellrestaurant und den Gängen, die den Kunden einmal durch die komplette Verkaufsfläche führen, hat Ikea ein ganz eigenes Konzept erschaffen.

Jetzt möchte der schwedische Möbelgigant aber völlig neue Wege gehen und eröffnet deshalb eine ganz neue Filiale. Hier haben aber nur exklusive Kunden Zutritt. Diese Redaktion hat bei Ikea nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Ikea bezahlt Lohn fürs Videospielen

Wie Ikea in einer Pressemitteilung mitteilt, hat man sich einen außergewöhnlichen Weg ausgedacht, um die Generation Z (1996 – 2009) anzusprechen – und zwar als Arbeitgeber. Das funktioniert am besten über eine virtuelle Plattform.

Daher bietet das schwedische Möbelhaus jetzt mit „The Co-Worker“ ein virtuelles Spiel an, in dem Fans „ihre Träume von der Einrichtung leben können und dafür bezahlt werden“. Konkret könne man zum Beispiel im Restaurant endlose Mengen an Köttbullar servieren oder die verschiedenen Ausstellungsräume auf der Verkaufsfläche selbst gestalten.

Gespielt werden kann das virtuelle Universum auf der Online-Spielplattform „Roblox“. Allerdings sind die Rollen begrenzt. Bis Sonntag (16. Juni) kann man sich auf zehn offene Stellen bewerben, für die es sogar einen Stundenlohn von 13,15 Pfund gibt. Das Angebot ist aktuell nur für Menschen aus Großbritannien und Irland verfügbar. Doch was ist mit deutschen Ikea-Fans?

Ikea: „The Co-Worker“ bald auch in Deutschland?

„Das bezahlte Spielelement der Initiative steht derzeit nur Bewerber*innen aus dem Vereinigten Königreich und der Republic of Ireland zur Verfügung“, erklärt Tamara Breuer, Pressesprecherin der Ikea Holding Deutschland, auf Nachfrage dieser Redaktion.

Immerhin: Wer mag, kann das Spiel unbezahlt spielen. „Mit dem Start am 24. Juni wird das Spiel ‚The Co-Worker‘ für jede*n verfügbar sein, egal ob sie Teil der Roblox-Community, Spiele-Enthusiast*innen oder Fans von Ikea sind. Wir freuen uns darauf, eine neue Generation dazu zu inspirieren, sich vorzustellen, was möglich ist, und Karrieren bei Ikea anders zu erleben, und zwar durch eine immersive Erfahrung auf Roblox mit all den Dingen, die sie von der Marke kennen und lieben“, so die Sprecherin weiter.

Das Möbelhaus möchte mit dem neuen Ansatz zeigen, wie Karrieren anders gestaltet werden können. Mitarbeiter sollen zwischen verschiedenen Rollen hin- und herwechseln und so alles ausprobieren können, um ihre Stärken zu finden. Das gilt für das Spiel, aber auch die reale Arbeit.

„Es gibt viele Möglichkeiten, bei Ikea zu lernen und zu wachsen, und darum geht es bei Ikea auf Roblox“, erklärt Darren Talyor, Country People and Culture Manager von Ikea Großbritannien und Irland.