Ikea-Kundin erhält Paket – der Inhalt überrascht! „Wow“

Für viele Kunden ist der Gang zu Ikea ein wahres Highlight, lockt der Schwede nicht nur mit einer breiten Möbel-Auswahl, sondern auch mit leckeren Gerichten wie Köttbullar oder den typischen Hotdogs.

Doch wer keine Ikea-Filiale bei sich in der Nähe hat oder nicht mobil ist, der schlägt in Zeiten des World Wide Web auch gerne mal online beim Möbel-Riesen zu. Was eine Kundin jetzt allerdings in ihrem Paket entdeckte, ließ sie sprachlos zurück. Allerdings ist sie nicht die erste, die sich beim Inhalt ihres Ikea-Pakets verwundert die Augen reiben muss.

Ikea-Kundin traut ihren Augen kaum!

„Wow. Paketgröße so groß, dass es nicht in die Paketstation passt. Ich muss extra 5km pro Weg mit dem Auto fahren. Warenmenge klein“, teilt kürzlich eine Kundin auf Facebook an Ikea mit. Dabei hatte die Kundin eigentlich nur mehrere Ikea-Taschen und eine Insektenhaube bestellt. Der Großteil des Inhalts bestand nur aus Luft, wie ein Foto des XXL-Pakets belegt.

„Ikea – das ist wie Amazon“, zieht die Kundin im Netz ein deutliches Fazi. Denn auch beim Online-Riesen machen viele immer wieder die Erfahrung, dass ihre Artikel in viel zu großen Paketen geliefert werden.

SO äußert sich Ikea zum Dilemma

Schon in der Vergangenheit fragte diese Redaktion beim Schweden an, wie es sein kann, dass Artikel in viel zu großen Verpackungen geliefert werden. „Unsere Produkte effizient und so flach wie möglich zu verpacken, liegt in der DNA von Ikea. Wir sind immer bestrebt, Artikel zu niedrigen Kosten und ressourcenschonend herzustellen, zu lagern und zu versenden.“ Etwa 80 Prozent der Bestellung werden deshalb mit verschiedenen „On-Demand-Verpackungslösungen“ verschickt, „mit denen die Paketgröße für jede Bestellung optimiert“ werde.

Dabei komme es aber auch immer auf die Bestellungen der Kunden an (mehr dazu erfährst du hier >>>). Ikea-Kunden sollten im Zweifel vielleicht doch einmal mehr überlegen, ob sie ihren Besuch beim Schweden nicht mit anderen Aktivitäten in der Nähe verbinden können. Da freut sich am Ende auch die Umwelt!