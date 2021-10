Hund im Tierheim: Keiner will „Marley“ haben – aus einem traurigen Grund

Viele kennen den Hollywood-Film mit Owen Wilson „Marley und ich“, in dem es um die Beziehung eines Mannes zu seinem Hund geht. Und so sehr der Mann seinen Hund auch lieb hat, so sehr nervt er ihn manchmal auch.

Doch auf ein Happy-End wie im Film wartet Hund „Marley“ im Tierheim in London noch.

Hund „Marley“ sitzt aus traurigem Grund seit drei Monaten im Tierheim

Denn der zehn Jahre alte Collie sitzt bereits seit mehr als 100 Tagen im Tierheim fest. Und das hat einen traurigen Grund.

Seine ehemaligen Halter mussten ihn abgeben, weil sie sich nicht mehr um ihn kümmern konnten, berichtet der britische „Mirror“. Doch ihre Hoffnung, dass Marley bald ein neues liebevolles Zuhause finden würde, blieb bisher unerfüllt.

Viele Menschen wollen den älteren Hund nicht

Der unfassbare Grund dafür, dass anscheinend niemand den Collie zu sich nehmen will: sein Alter!

Ein Collie sitzt seit Monaten im Tierheim, weil ihn aus einem unfassbaren Grund niemand haben will. (Symbolbild) Foto: dpa

Denn mit seinen zehn Jahren ist Marley nicht mehr der Jüngste, auch wenn er immer noch gerne umher tollt und spielt.

Eine Bedingung für eine Adoption des Hundes gibt es

Für die Mitarbeiter des Tierheims sei es traurig mit anzusehen, wie der liebevolle Hund immer wieder "übersehen" wird von Besuchern. „Natürlich hat Marley nicht mehr viele Jahre vor sich. Aber gerade deswegen hoffen wir, dass jemand ihn bald adoptieren möchte und ihm die restliche Zeit seines Lebens verbringt“, heißt es seitens des Tierheims.

Eine der wenigen Bedingungen an ein mögliches und hoffentlich letztes Zuhause für den älteren Rüden ist, dass er der alleinige Hund im Haus ist. Nur so sei es laut dem „Mirror“ möglich, ihm die Aufmerksamkeit zu geben, die er verdiene. (fb)