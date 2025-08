Lotto-Gewinn im August? Horoskop sagt drei Sternzeichen Glück voraus

Der August hält für viele Sternzeichen besondere Momente bereit – doch für Löwe, Widder und Stier leuchten die Sterne an gleich mehreren Tagen besonders hell. Ob in der Liebe, im Job oder für dein inneres Gleichgewicht: Diese Glückstage bringen genau die richtige Energie zur richtigen Zeit.

Wer wann sein persönliches Highlight erleben darf, erfährst du hier.

Horoskop im August: Löwe und Widder sollten sich diese Tage markieren

Der August bringt dem Löwen (23. Juli – 23. August) vor allem eines: Energie, Strahlkraft und viele Chancen – schließlich steht die Sonne, dein Herrscherplanet, fast den ganzen Monat in deinem Zeichen (>>> hier gibts mehr Infos).

Besonders die Glückstage am 12. (Liebe), 18. (starke Sonnen- und Mondenergie) und 31. August (Mars schenkt dir Rückenwind) versprechen Highlights, die du voll auskosten solltest. An diesen Tagen könnte auch das Lotto-Glück auf deiner Seite sein – ein Versuch lohnt sich!

Im August heißt es hingegen – für dich als feuriger Widder (21. März – 20. April): Tempo rausnehmen! Saturn bremst nämlich deinen Tatendrang (>>> hier genauere Infos), besonders in Sachen Gesundheit, so stehts nun im Horoskop. Gönn dir also ruhig mal eine Pause, bevor dein Körper sie dir aufzwingt. Viel Energie und klare Ausrichtungen bekommst du an deinen Glückstagen am 3., 12. und 28. August – perfekte Momente, um mit klarem Kopf neue Impulse zu setzen. Auch hier könnte das Glück im Lotto eine überraschende Rolle spielen.

Stier (21. April – 20. Mai): Das sind deine Glückstage

Und für dich als bodenständiger Stier wird’s diesen Monat auch spannend: Merkur bremst dich zwar kurzzeitig aus, dafür hilft dir Venus dabei, in der Liebe wieder aufzublühen (>> hier gibts mehr Details). So lautet jetzt die Devise: Alte Denkmuster loslassen, sportlich durchstarten und frische Perspektiven zulassen.

Und wenn du offen bleibst und dir auch mal mentale Auszeiten gönnst, wird dieser Monat zum echten Entwicklungsschub mit viel Potenzial nach oben. Deine Glückstage am 8., 16. und 25. August liefern dir dazu die nötige Mischung aus Romantik und Erfolg. Auch an diesen Tagen stehen die Chancen für einen Lotto-Gewinn gut.

Und egal ob du voller Power durchstartest wie der Löwe, bewusst entschleunigst wie der Widder oder dich neu sortierst wie der Stier – der August schenkt dir genau die Impulse, die du brauchst. Hör auf dein Bauchgefühl, vertraue den Sternen und genieße die kleinen Glücksmomente, die dieser Monat für dich bereithält. Vielleicht ist ja auch das Lotto-Glück mit dabei!

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.