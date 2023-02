Hochzeit: Schock bei Trauung! Bräutigam geht plötzlich vor der Schwester der Braut auf die Knie

Was hat sich der Bräutigam nur bei dieser Aktion gedacht? Da sollte er doch eigentlich ‚Ja‘ zu seiner Verlobten sagen. Doch stattdessen gab er bei der Hochzeit sein Versprechen der Schwester seiner eigentlich Angetrauten.

Umentschieden in letzter Sekunde? Was steckte hinter dem ungewöhnlichen Move bei der Hochzeit? Und was hatte eigentlich die Braut dazu zu sagen?

Hochzeit: Bräutigam macht Braut-Schwester Antrag

Für alle, die sich gerade extrem über den Bräutigam aufregen – kommt runter! Denn hinter dem zweiten Antrag steckte in Wirklichkeit ein sehr süßer Gedanke. Für die Braut war ihre jüngere Schwester immer ein ganz besonderer Mensch und die beiden verband ein enges Band. Das lag nicht zuletzt daran, dass ihre Schwester an Down-Syndrom litt (ganz anders bei dieser Geschichte).

Darum machte es sich die ältere Schwester zur Aufgabe, dass sich ihre Schwester niemals ausgeschlossen fühlen sollte. Und daran änderte sich auch nichts, als sie ihren Freund und später Bräutigam kennenlernte. Der akzeptierte die enge Beziehung der Schwestern ohne Kompromisse und nahm die jüngere Schwester als seine eigene an, wie „Mydailyon.com“ berichtet.

Kein Wunder also, dass er auch für sie einen ganz besonderen Plan hatte. Er lud beide zu einem Fotoshooting ein und ging dann vor seiner Freundin auf die Knie, um sie um ihre Hand zu bitten. Als sie ja gesagt hatte, drehte er sich zu ihrer Schwester um und fragte sie, ob sie seine beste Freundin sein wollte.

Bräutigam und Brautschwester geben sich heiliges Versprechen

Die jüngere Schwester war total aufgeregt und sagte ebenfalls ja. Für beide Frauen gab es einen Ring und ein besonderes Foto zu zweit. Damit jedoch nicht genug. Selbst bei der Trauung gaben sich Bräutigam und Brautschwester ein ganz besonderes Versprechen.

Der Pfarrer fragte beide: „Versprecht ihr euch zusammen fischen zu gehen, euch dumme Witze zu erzählen und euch immer um einander zu sorgen?“ Beide sagten ja und gaben sich das Versprechen, für immer beste Freunde zu bleiben. Die jüngere Schwester trug sogar ein Brautkleid und es gab einen eigenen Beste-Freunde-Tanz auf der Feier.