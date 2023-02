Hochzeit: Schwägerin macht fiese Bemerkung – als die Braut zurückschießt, fließen Tränen

Wenn die erste Hochzeit in der Verwandtschaft ansteht und man den neuen Partner eines Familienmitglieds kennenlernt, kann es durchaus vorkommen, dass man sich nicht auf Anhieb versteht. Dass dabei aber gleich Tränen fließen müssen, ist schon eher eine dramatische Ausnahme.

Doch genau das musste eine junge Frau erleben. Die 25-Jährige hatte wenige Wochen zuvor ihren Freund geheiratet – nur acht Monate nach der Hochzeit zwischen ihrem Bruder und dessen Partnerin. Die letzteren beiden kannten sich bereits seit der High School, sie war im gesamten Verwandtschaftskreis sehr beliebt. Doch mit dem Heiratsantrag änderte sich alles.

Hochzeit: Braut verkracht sich mit der ganzen Familie

Wie die 25-Jährige im Forum „Reddit“ erzählt, verwandelte sich ihre zukünftige Schwägerin quasi mit dem Heiratsantrag „in eine komplette Bridezilla“. Sie habe alles und jeden kontrolliert und war zu keinem Kompromiss bereit, der „ihre perfekte Traum-Hochzeit“ ruinieren könnte. Die Folge: Sie verkrachte es sich mit fast allen Beteiligten – und weder bei den Großeltern noch der Tante ihres neuen Ehemannes ist sie noch willkommen.

Ein paar Monate vorgespult – und die 25-jährige Autorin des Reddit-Beitrags feiert ihre eigene Hochzeit. Ein Event im kleinen Kreis auf dem Hof der Großeltern. Gutes Essen, Tanzen bis spät in die Nacht und ganz viel Liebe – und im Anschluss ab in die Flitterwochen.

So weit, so gut. Doch als sie nach der Rückkehr ihre Mutter besuchte, um ihr ein paar Fotos zu zeigen, betrat plötzlich ihre Schwägerin den Raum – und konnte sich einen folgenschweren Kommentar nicht verkneifen.

Diskussion mit Schwägerin eskaliert

Die frisch gebackene Ehefrau erzählte ihre Mutter gerade, wie glücklich Oma bei der kürzlichen Hochzeit war – da schoss die Schwägerin los. Die 25-Jährige und ihr Bräutigam seien Geizhälse, die Hochzeit habe kein durchdachtes Design oder Farbschema gehabt. Nichts, was den Tag besonders gemacht hätte. Und sie setzte noch einen oben drauf und meinte, die Braut wolle sich die langweiligen Fotos des Tages wahrscheinlich in Zukunft nie wieder ansehen wollen.

Vor allem der letzte Punkt traf sie hart, schreibt die junge Frau auf „Reddit“. Deswegen gab sie lächelnd Kontra: „Naja, vielleicht schaue ich mir Bilder an, vielleicht auch nicht – aber wenn ich es tue, werde ich mich zumindest nicht wundern, warum all diese Leute, die mich so herzlich geliebt haben, mich aus ihrem Leben herausgeschnitten haben und ich nicht mehr bei ihnen zuhause willkommen bin.“

Puh, diese Anspielung auf die Bridezilla-Episode ihrer Schwägerin verfehlte ihre Wirkung nicht. Die Frau brach in Tränen aus und verließ die Wohnung.

Braut steht plötzlich zwischen zwei Fronten

Während die Mutter sich auf die Seite ihrer Tochter schlug – mit dem Argument, die Schwägerin habe sich das selbst zuzuschreiben – stärkte der Bruder natürlich seiner Ehefrau den Rücken. Sie habe schon genug zu leiden, meinte er, und jetzt man nur noch Salz in ihre Wunde gestreut.

Die Kommentarschreiber auf „Reddit“ sind sich dagegen einig: Die 25-Jährige habe sich für nichts zu entschuldigen und ihre Reaktion sei absolut gerechtfertigt gewesen.