Hochzeit: Schwiegermutter stellt Braut bloß – durch diese unfassbare Aktion

Alles sollte bei der Hochzeit von Jasmine Hopper perfekt sein. Kleid, Haare, Make-Up alles stimmte. Alle Augen waren bei der Zeremonie auf die schöne Braut gerichtet – bis ihre Schwiegermutter auftauchte.

Denn die stahl der Braut durch eine unfassbare Aktion die Show. Jasmine selbst realisierte den Fauxpas erst, als sie am nächsten Tag die Hochzeitbilder durchblätterte.

Hochzeit: Schwiegermutter ruiniert Braut DAMIT den Auftritt

Auf einem Schnappschuss posierte das frisch vermählte Paar mit der Mutter des Bräutigams. Die beiden Frauen stehen rechts und links von dem Bräutigam und eins fällt direkt auf: Die Kleider sehen fast identisch aus. Beide tragen ein weißes Spitzenkleid mit tiefem Ausschnitt. Im Nachhinein zeigt sich die Braut schockiert darüber und erklärt auf TikTok: „Erst am nächsten Tag sah ich mir die Hochzeitsbilder an, die mir zugeschickt wurden, und dachte: ‚Warum zum Teufel trägt sie dasselbe Kleid wie ich?’“

Zuerst habe sie ihren Mann gefragt, wie seine Mutter darauf kommen konnte, ein fast identisches Kleid wie sie bei der Trauung zu tragen. Aber auch er hatte keine Antwort parat. Jasmine erinnerte sich nun auch wieder, dass sich die anderen Hochzeitsgäste während der Zeremonie über das Kleid der Mutter entsetzt zeigten. „Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie peinlich es mir ist, dass meine Schwiegermutter an meinem Hochzeitstag das gleiche Kleid wie ich trug, das tut mir in der Seele weh“, so Jasmine. Schließlich ist es fast ein ungeschriebenes Gesetz, dass niemand außer die Braut in einem weißen Kleid kommt.

Doch es kommt noch schlimmer. Denn die Braut berichtet davon, dass ihre Schwiegermutter mit ihr das Brautkleid aussuchte. Zu dem Zeitpunkt habe sie bereits das Spitzenkleid selbst im Schrank hängen gehabt. Ihre Schwiegermutter habe ihre dadurch den schönsten Tag ihres Lebens versaut. Eine Entschuldigung sei erst neun Monate später per SMS gekommen. Doch kurz darauf habe sie noch einen draufgesetzt und die Hochzeitsfotos für ihre Weihnachtskarten benutzt. Seitdem sei der Kontakt völlig eingefroren.