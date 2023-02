Hochzeit: Schwester macht Feier zum Albtraum – „War der schlimmste Moment in meinem Leben“

Die Trennung von einem Ex zu verkraften, ist nie einfach – erst recht, wenn

die Hochzeit schon in Planung war. Aber was passiert, wenn der frühere Partner

plötzlich mit jemandem anbandelt, den man kennt und diese Person vielleicht sogar

heiraten will. Und was ist, wenn es sich dabei um ein Familienmitglied handelt?

Für eine Frau wurde dieser Albtraum zur Realität. Anstatt selbst an den Altar zu treten, wurde sie auf die Hochzeit ihrer Schwester eingeladen und musste mit ansehen, wie die ihren Ex-Verlobten heiratete. Doch wie konnte es dazu kommen? – ich habe dafür gesorgt, ihre Hochzeit zu ruinieren“

Hochzeit: Verlobter hat etwas mit seiner Schwägerin

„Meine Schwester hat meinen Ex-Verlobten geheiratet, berichtet die wütende Frau im Internet. Die anonyme Frau erklärte, dass ihr Ex-Partner während einer Beziehungspause des Paares mit ihrer Schwester „intim“ wurde.

„Ich (24) war mit meinem Ex-Verlobten (27) zusammen, seit ich 13 war und er war 15. Er war meine erste Liebe, mein erstes Ein und Alles“, erzählt sie. „Wir haben uns verlobt, als ich 20 war, und etwa 6 Monate später erfuhren wir, dass wir schwanger waren. Leider hatte ich ein paar Tage später eine Fehlgeburt. Das war der schlimmste Moment in unserem Leben.“

Hochzeit: Schwester wird schwanger

„Wir haben immer davon geträumt, früh eine Familie zu gründen, und das war ein schwerer Schlag für uns beide und für unsere Beziehung“, fügte sie hinzu. Die Fehlgeburt führte zu einer Reihe von Streitigkeiten zwischen dem Paar. Die zwei beschlossen, sich zu trennen, hielten aber den Kontakt aufrecht und kamen einige Zeit später sogar wieder zusammen.

Doch die „Beziehung war nicht mehr dieselbe“. Wie der „Mirror“ berichtet, hätte sich ihr Partner immer mehr „zurückgezogen“. Da beschloss sie, sein Handy auszuspionieren. „Ich fand heraus, dass er sich während des Jahres unserer Trennung meiner Schwester (27) anvertraut hatte, und es wurde etwas Intimes daraus. Er beendete es, als wir wieder zusammenkamen, aber der Schaden war angerichtet. Sie war schwanger.“

Betrogene Verlobte ruiniert Hochzeit

„Es stellte sich heraus, dass meine Eltern und einige unserer Freunde davon wussten. Ich habe ihn rausgeschmissen und den Kontakt zu allen abgebrochen, die davon wussten“, erzählt sie weiter. Vor einigen Wochen habe sie dann eine Einladung zur Hochzeit erhalten. „Irgendetwas in mir machte einen Sprung, ich betrank mich und nahm ein Taxi zum Haus meiner Eltern, wo sie eine Party für sie gaben.“

Als sie dort ankam sei der größte Teil ihrer Familie schon dort gewesen. In einer Rede habe sie dann alles rausgelassen. „Meine Schwester rannte weinend die Treppe hinauf und meine Eltern nannten mich sogar ein Arschloch, weil ich die Hochzeit verdorben hatte.“

„Ich sagte, gut, denn niemand entschuldigte sich bei mir, alle sagten nur, wir seien getrennt, Dinge passieren, Menschen verlieben sich, ich sollte mich für sie freuen, das Herz will, was es will“ Heute bereue die Ex-Braut aber, dass sie so überstürzt gehandelt hätte.