Hochzeit: Brautpaar mit irrer Forderung! Gäste sollen sich für Platz auf der Feier bewerben

Auf Hochzeiten herrschen allerhand unausgesprochener Regeln. Weiße Kleider unter den weiblichen Gästen? Ein absolutes No-Go. Das Jackett ausziehen, bevor der Bräutigam seines abgelegt hat? Geht gar nicht! Doch das, was eine Braut aus Großbritannien von ihren Gästen verlangte, gab es so bestimmt vorher noch nie.

Denn wer an ihrer Hochzeit teilnehmen wollte, sollte sich für eine Einladung bewerben. In zwei kleinen Aufsätzen mit jeweils 250 Wörtern sollten die Hochzeitsgäste erklärten, warum das Brautpaar gerade sie einladen sollte. Innerhalb der Familie der Braut führte diese Aufforderung zu Streit. Doch warum das alles?

Hochzeit: Braut verlangt Hochzeitsbewerbung

Die anonyme Frau weigerte sich, an der Hochzeit ihrer Schwester teilzunehmen, nachdem diese einen 500 Wörter langen „Bewerbungsaufsatz“ verlangt hatte, obwohl sie zur Familie gehörte. Im Online-Forum Reddit erklärte die Frau, dass die zukünftige Braut aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl die Bewerbungen filtert, um zu entscheiden, wer die besten Gäste sind.

Für die Schwester der Braut war die Hochzeit mit der Aufforderung, zwei Aufsätze zu schreiben, gestorben. „Meine Schwester heiratet im Februar nächsten Jahres“, erzählt sie. „Ich habe Zweifel, ob diese Hochzeit angesichts der Pandemie und allem anderen tatsächlich stattfinden wird“ erklärt sie. Denn zum Zeitpunkt der Einladungen herrschte vielerorts noch ein Lockdown und Gruppenfeiern waren verboten.

Hochzeit: Brautpaar muss Gästezahl halbieren

Wie der „Mirror“ berichtet, habe ihr ursprünglicher Veranstaltungsort sie gezwungen, die Anzahl der Gäste zu reduzieren, weil sie die Kapazität um die Hälfte verringert hätten. Deshalb habe ihre Schwester neue Einladungen verschickt, in denen ihre Gäste zwei Fragen mit jeweils 250 Wörtern beantworten sollten. Anhand der Antworten wollte das Paar dann entscheiden, wer es wert ist, eingeladen zu werden und wer lieber zuhause bleiben sollte. Wer gar nicht erst antwortet, sei automatisch disqualifiziert.

Die Schwester der Braut ist enttäuscht: „Ich fühle mich von all dem wirklich beleidigt. Sie will also ganz offensichtlich, dass die Leute ihr in den Arsch kriechen und ihr sagen, warum sie wirklich dabei sein wollen.“ Ihre Weigerung, 500 Wörter zu schreiben, verärgerte die Eltern der zwei Schwestern.

Hochzeit: Eltern drohen mit Konsequenzen

„Sie hat gesagt, dass ich keinen Platz bekomme, wenn ich die Antwortkarte nicht korrekt ausfülle, damit alles fair bleibt. Ich habe gesagt: Von mir aus. Dann sagten meine Eltern, wenn ich nicht auftauche, bekomme ich großen Ärger mit all unseren Verwandten.“

In den sozialen Netzwerken sorgt die Geschichte der Frau für Aufsehen. Jemand rät ihr: „Ich würde auf jeden Fall zwei Aufsätze einsenden. Der erste würde lauten: Mama und Papa haben gesagt, ich muss kommen, sonst bekomme ich großen Ärger, immer und immer wieder, bis du 250 erreicht hast. Der zweite: Ich bin deine Schwester.“

Jemand anderes sagt: „Es ist lächerlich, so etwas von jemandem zu verlangen. Man lädt Leute zu seiner Hochzeit ein, weil man die wichtigen Momente mit ihnen teilen will, nicht umgekehrt. Ehrlich gesagt ist jeder, der sich die Zeit nimmt, einen Aufsatz zu schreiben und um das Privileg einer Hochzeitseinladung zu betteln, ein riesiger Fußabtreter.