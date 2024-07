Heinz Hoenig auf der Intensivstation – endlich gibt es gute Nachrichten

Bereits seit Monaten sorgen sich die Fans von Heinz Hoenig um den Gesundheitszustand des Schauspielers. Eine bakterielle Infektion beschädigte die Speiseröhre und die Aorta des „Das Boot“-Stars, Hoenig musste sich bereits einer schweren Operation unterziehen. Sobald der 72-Jährige gesundheitlich stabil genug ist, muss zudem ein weiterer lebensrettender Eingriff an seiner Aorta durchgeführt werden.

In den vergangenen Wochen häuften sich die schlechten Nachrichten, die Heinz Hoenigs Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig aus der Klinik mitbrachte. Nun gibt es jedoch nach etwa 100 Tagen auf der Intensivstation endlich etwas Hoffnung.

Heinz Hoenig macht kleine Fortschritte

Um die lebensrettende Operation an seiner Aorta durchführen zu können, muss Heinz Hoenig erst einmal wieder zu Kräften kommen. Seine Ehefrau Annika besucht den Schauspieler täglich in der Klinik und gibt die Hoffnung niemals auf.

Nun gibt es für die zweifache Mutter das erste Mal seit Wochen Grund zur Freude! Annika berichtet der Zeitung „Bild“: „Heinz ist wach und voll orientiert. Gerade wird er von der Beatmung entwöhnt.“ Diese Nachricht ist hoffnungsvoll, denn der zweite Eingriff kann erst stattfinden, sobald Heinz Hoenig selbstständig atmen kann. Seit seiner Operation an der Speiseröhre war der Fernsehstar an ein Beatmungsgerät angeschlossen gewesen.

Annika Kärsten-Hoenig zeigt sich dennoch realistisch und berichtet: „Das ist ein längerer Prozess, bei dem man nicht sagen kann, wie lange er dauern wird. Und erst danach folgen die nächsten Schritte.“ Die Ehefrau von Heinz Hoenig erzählt außerdem, dass sie ihrem Liebsten jeden Morgen am Krankenbett das Lied „Guten Tag, liebes Glück“ von Lea und Max Raabe vorsingt. Anschließend bestärkt sie den Schauspieler mit den Worten: „Guten Morgen, mein Schatz, schön dich zu sehen. Du und ich, wir werden bald nach Hause gehen.“

Die 39-Jährige sagt über die schwerste Zeit in ihrem Leben: „Genau diese Hoffnung, bald wieder zu Hause im Harz zu sein und ein wenig Ruhe als Familie genießen zu dürfen, lässt uns diesen momentanen Ausnahmezustand irgendwie ertragen.“ Für ihre kleine Familie möchte Annika stark bleiben.

Die Ehefrau von Heinz Hoenig gibt nicht auf und bekräftigt: „Zu wissen, dass ganz viele Menschen an uns denken, gibt uns unwahrscheinlich viel Kraft und Zuversicht.“ Mit so einer starken Frau an seiner Seite wird der Schauspieler sicherlich bald wieder auf die Beine kommen.