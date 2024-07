Vermutungen bestätigt – König Charles‘ Schwester macht es offiziell

Prinzessin Anne sorgte wahrlich für einen Schockmoment im britischen Königshaus. Jetzt steht fest, die Schwester von König Charles muss nach ihrem schweren Reitunfall mehrere ihrer königlichen Verpflichtungen absagen. Zwar zeigt sich die 73-jährige Tochter der Queen entschlossen, doch ihr Körper fordert Ruhe.

Es war ein gewöhnlicher, sonniger Tag auf ihrem Anwesen in Gatcombe Park, als das Unglück geschah. Ein Sturz vom Pferd führte zu einer leichten Kopfverletzung und einer Gehirnerschütterung, die die robuste Prinzessin ins Krankenhaus zwangen. Nach fünf Nächten im Southmead Hospital in Bristol und intensiver medizinischer Betreuung kehrte die Prinzessin nach Hause zurück, doch die Ereignisse hinterließen Spuren.

König Charles: Prinzessin Anne kann sich an nichts erinnern

Mit schwerem Herzen musste die Prinzessin ihre Teilnahme an bedeutenden Veranstaltungen absagen, darunter der Besuch des Leuchtturmtenders NLV Pharos in Schottland sowie Veranstaltungen in Norfolk und ein geselliges Grillfest des schottischen Rugbyvereins London. Die jeweiligen Organisationen äußerten ihr Bedauern und Wünsche für eine schnelle Genesung.

„Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Anne nicht mehr an unserem BBQ vor der Saison am 18. Juli teilnehmen wird, da sie zu ihren reduzierten Pflichten zurückkehrt. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre Genesung.“, heißt es dazu auf Facebook. Trotz ihrer gesundheitlichen Einschränkungen machte Prinzessin Anne einen bemerkenswerten ersten öffentlichen Auftritt nach dem Unfall bei den nationalen Meisterschaften der Riding for the Disabled Association (RDA) am 12. Juli.

In einem olivgrünen, karierten Anzug begeisterte sie das Publikum, als sie mutig Preise verteilte und sich mit den Gewinnern austauschte. Ein sichtbarer Bluterguss unter ihrem Auge zeugte von den Spuren des Unfalls, dennoch strahlte sie Stärke und Entschlossenheit aus. Die erschütterndste Offenbarung des Tages war vielleicht ihre ehrliche Aussage beim Aussteigen aus dem Auto: „Ich kann mich an nichts erinnern.“

Trotzbleibt bleibt ihr medizinisches Team vorsichtig optimistisch, dass keine langfristigen Schäden zurückbleiben. Doch die genauen Umstände des Sturzes bleiben nebulös.