Hochzeit: Paar will heiraten – dann macht die Braut eine schreckliche Entdeckung

Vor einer Hochzeit müssen Braut und Bräutigam erst einmal eine lange Liste an Aufgaben abarbeiten. Wo soll die Feier stattfinden und wann? Wer wird eingeladen? Dann bleibt noch die Kleiderfrage und welche Torte soll es sein?

Eine wichtige Frage ist natürlich auch, welchen Nachnamen das Paar nach der Hochzeit annehmen möchte. Natürlich den meines Mannes, dachte sich eine Braut. Doch dann fiel ihr eine Kleinigkeit auf, an die sie vorher noch gar nicht gedacht hatte.

+++ Die perfekten Blumen zum Valentinstag – traumhafte Sträuße zum Tag der Liebe +++

Hochzeit: Braut will Namen ihres Mannes annehmen – wäre da nicht ein Problem

Dass der Nachname ihres Verlobten zu einem Problem werden könnte, hatte die Braut bei der Verlobung gar nicht bedacht. Doch dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. In einem TikTok-Video wendete sie sich an andere Nutzer und bat um Hilfe.

+++ Hochzeit: Gast wird während Feier rausgeworfen – weil er diesen Fehler macht +++

„Wenn ich den Leuten erzähle, wie meine Initialen nach meiner Hochzeit lauten werden…“, schrieb sie über das Video. „Oh mein Gott“, sagte sie. Denn noch heißt sie Kathryn Keller (Nachname unbekannt), doch bald schon soll sie Kathryn Keller Keith. Als sie genauer darüber nachdachte, bemerkte sie die Initialen ihres neuen Namens: K. K. K.

+++ Hochzeit: Bräutigam steht am Altar – als er seine Braut zum ersten Mal sieht, türmt er +++

Braut wegen Namen angefeindet

„Ich habe natürlich nichts mit ihnen zu tun, es ist nur ein sehr unglücklicher Umstand“, beteuerte die Braut. Damit bezog sie sich auf den Ku-Klux-Klan, einen Geheimbund weißer Rassisten, der vor allem in den Südstaaten der USA aktiv war und nun nur noch als gesplitterte Gruppierungen unterschiedlicher Ausrichtung existiert.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit dem Ku-Klux-Klan wollte sie nach ihrer Hochzeit im Juni natürlich nicht in Verbindung gebracht werden. „Dafür werde ich aber oft beschimpft, also beleidigend, auch wenn ich nichts dafürkann.“ Ob sie deshalb ihren Zweitnamen ändern wolle, wurde sie schon oft gefragt. „Zu was soll ich ihn denn ändern, es gibt so viele Optionen.“ Weil sie sich nicht entscheiden konnte, bat sie die TikTok-Nutzer um Hilfe.

Mehr Themen:

Manche schlugen ihr vor, ihren Geburtsnamen als Zweitnamen zu nehmen. „Ich denke darüber nach, aber er ist so lang“, zeigte sich die Braut wenig begeistert. Und auch den Vorschlag, Keller statt K mit C zu schreiben, fand sie nicht so toll. Denn dann würde sie auf Deutsch übersetzt wirklich „Keller“ heißen. Wie wäre es stattdessen mit einem Namen, der ihrem Jetzigen ähnelt, zum Beispiel Ellery oder Elle? „Okay, warte, das liebe ich!“, reagierte die Braut freudig. „Das könnte meine Lieblingsidee sein, darüber hatte ich gar nicht nachgedacht!“