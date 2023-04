Hochzeit: Braut verhindert Feuer-Drama vor Trauung – ein dummer Fehler hätte alles ruiniert

Selbst ist die Frau – das dachte sich eine Braut bei den Vorbereitungen zu ihrer Hochzeit. Wer Geld sparen und sicher gehen will, dass alles nach den eigenen Wunsch-Vorstellungen läuft, der packt selbst an. Doch bei einer Frau endete das beinahe in einer Katastrophe.

Die Braut wollte gerade ihre Einladungskarten fertig stellen, als ihr ein beinahe folgenschwerer Fehler unterlaufen wäre. Um ein Haar hätte sie ihr ganzes Haus in Brand gesetzt.

Hochzeit: DAS geht mächtig schief

„Daily Mail“ hat über den Fauxpas der Braut berichtet. Em Lucin kam zunächst gut zurecht und wollte gerade ihre Hochzeitseinladungen versiegeln, als ihr ein Fehler unterlief. Anstatt vorgeschmolzenes Wachs und einen Stempel zu verwenden, versuchte sie, goldene Wachsröhrchen, die für eine Heißklebepistole gedacht sind, mit einem Streichholz zu erhitzen.

„Ich dachte, ich mache das so gut, bis ich fast mein Haus abgebrannt habe“, erklärte sie. Die zukünftige Braut aus Melbourne war mit der Herstellung der Einladungen fast fertig, nachdem sie sie gedruckt und jedes Stück mit einer Guillotine ausgeschnitten hatte. „An dieser Stelle ging alles den Bach runter und ich hätte fast mein ganzes Büro niedergebrannt“, sagte sie in einem Video, das sie bei Social Media hochlud.

Glück im Unglück

Als ihr Goldwachs nicht richtig schmelzen wollte, wurde sie ungeduldig. Sie verbrannte sich den Finger und ließ vor laufender Kamera einen schmerzhaften Schrei los. Das Resultat: Ihre Einladung endete mit ein paar unansehnlichen Verbrennungen vom Streichholz und einem Klecks Wachs an der falschen Stelle. Nun hofft sie, dass die Karten noch zu retten sind.

Schnell kommentierten einige User und versuchten ihr wertvolle Tipps zu geben. „Du musst den Heißkleber in eine Heißklebepistole geben, damit er schmilzt“, so der Rat einer Frau. Viele Personen waren auch erleichtert, mal ein DIY-Video zu sehen, bei dem nicht alles auf Anhieb klappt. Bis zur Hochzeit hat die Braut ja noch etwas Zeit, um eine Lösung für das Problem zu finden.