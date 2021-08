Hochzeit: Mutter der Braut leistet sich unglaublichen Fauxpas – „Du hast sie gut in ihre Schranken gewiesen“

Eigentlich sollte die Hochzeit für die Braut der schönste Tag im Leben sein. Eigentlich.

Denn was sich eine Mutter bei der Hochzeit ihrer Tochter geleistet hat, ist alles andere als traumhaft schön: Sie ruinierte den Tag der Braut, indem sie sich selbst in den Vordergrund stellte.

Hochzeit: Mutter der Braut tut ihrer Tochter Unfassbares an

Auf einer Internetseite berichtet die Engländerin von der vergangenen Situation, wie „The Sun“ schreibt. Sie erläutert, dass das Verhältnis zu ihrer Familie schon immer schwierig gewesen ist. Doch das, was ihre Mutter am Tag ihrer Hochzeit getan hat, stellt alles andere wahrlich in den Schatten!

Doch von vorne...

Hochzeit: Mutter erscheint in weißem Kleid auf der Hochzeit ihrer Tochter

Ihre Mutter sei schon immer ein schwieriger Fall gewesen, berichtet die Braut. An ihren Geburtstagen oder an ihren Abschlüssen habe sie ihrer Mutter Geschenke machen müssen. „Seit meiner Kindheit musste ich mich bei meiner Mutter für meine glücklichen Momente bedanken, denn schließlich hatte sie mich ja geboren“, erzählt die Braut.

Egal, um was es in ihrem Leben ging, es musste sich immer alles um ihre Mutter drehen, so „The Sun“. Auch ihre Exfreunde haben sich nach und nach von ihr getrennt, da sie gemerkt hatten, dass sie sich in ihre Mutter verliebt hatten. Auf die Frage, ob ihre Mutter ihren Vater mit den Exfreunden betrogen habe, weiß sie keine Antwort – möchte es aber auch nicht wissen.

Für eine Hochzeit gibt es eine ganz wichtige Regel: Nur die Braut trägt weiß! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Future Image

Völlig abgedreht und skurril wurde es allerdings am Tag ihrer Hochzeit. Um ihre Eltern nochmal zu sehen, bat die Braut die beiden zu kommen. Zudem wollte sie ihren Vater fragen, ob er sie zum Traualtar führt. Sie bot ebenfalls an für die entstehenden Unkosten aufzukommen.

Um sicherzugehen, dass alles glatt läuft, bat die Braut ihre Eltern, ein Foto mit den Outfits zu schicken. Das passte den Eltern jedoch gar nicht, weshalb sie den ersten Streit anfingen. Schließlich schickten sie doch ein Bild: Ihre Mutter wollte angeblich ein lila-blaues Kleid tragen.

Doch es kam anders... Denn als die Mutter auftauchte, erschien sie in einem weißen Kleid, das einem Brautkleid ähnelte.

Hochzeit: Eltern der Braut schickten ihr die Rechnung

Daraufhin bat die Braut ihre Eltern, die Hochzeit wieder zu verlassen. Diese gingen der Aufforderung aber erst nach, als ihr frischgebackener Ehemann mit der Polizei drohte.

„Nach der Party haben sie mir die Rechnungen der Flüge, des Kleides meiner Mutter und des Hotels geschickt“, berichtet die Braut. Sie habe ihre Eltern daraufhin beleidigt und weigere sich, das Geld zu bezahlen.

Nun schrieb sie ihre Sorgen auf der Internetseite „Reddit“ an und fragte die Community dort, ob sie sich falsch gegenüber ihren Eltern verhalten habe. Das Netz ist jedoch einer Meinung, hier ist ein Ausschnitt:

„Deine Mutter muss aber wenig Selbstbewusstsein haben, wenn sie all deine Errungenschaften für ihre eigenen ausgibt.“

„Du hast sie gut in ihre Schranken gewiesen, als sie auf deiner Hochzeit in Weiß auftauchte.“

„Du hast deine Erwartungen klar ausgedrückt. Deine Mutter hat sich dazu entschieden, gegen die einfachste Hochzeits-Regel zu verstoßen, also hat sie es verdient, nicht dabei gewesen zu sein.“

Ein anderer Nutzer rät zudem, die beiden nicht mehr in das Leben der Braut rein zu lassen, wie „the Sun“ berichtet. „Es ist zwar traurig“, schreibt der Nutzer, „aber jeder, der das seiner eigenen Tochter antun würde ist schrecklich und dein Vater ist genauso schlimm, weil er es zugelassen hat.“

Im Nachhinein ist man immer schlauer... (ali)