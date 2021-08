Hochzeit: Paar möchte heiraten – doch dann geschieht etwas Furchtbares: „Es war ein Alptraum“

Furchtbare Geschichte kurz vor einer Hochzeit!

Ein Paar hatte lange Zeit auf seine Hochzeit hingefiebert. Doch kurz zuvor passierte ein schreckliches Drama!

Keine zwei Wochen mehr - dann sollte die große Feier bei der Trauung von Maranda Moore und ihrem Verlobten in Troy (Michigan) stattfinden. Doch vor ihrer Hochzeit haben die beiden bei einem Brand fast alles verloren. Darüber berichtet Fox-News.

Hochzeit: Brautpaar am Boden zerstört - Brand zerstört vor der Trauung alles

Maranda ist zu der Geburtstagsfeier ihrer Nichte gefahren, als ihr Nachbar am Samstag panisch anrief. Ihr Haus stünde in Flammen. Er alarmierte die Polizei und das Brautpaar. „Es war furchtbar. Es fühlte sich wie in einem Alptraum an“, erzählt die zukünftige Braut.

Das Haus, in dem die Mandy und ihr Verlobter gemeinsam mit zwei kleinen Kindern (1 und 6 Jahre alt) lebten, ist vollständig abgebrannt. Darunter auch die Brautjungfernkleider, die Hochzeitsdeko und die Blumenmädchenkleider. Ihr Hochzeitskleid sei zum Glück noch zum Ändern bei der Schneiderei gewesen.

Doch die junge Mutter lässt sich nicht unterkriegen. Sie glaubt fest daran, dass die Hochzeit in ein paar Tagen trotzdem stattfinden kann. Derzeit lebt die Familie in einem nahegelegenen Hotel. „Kürzlich hatte ich meinen ersten offiziellen Ankleidetermin im Brautladen und das hat mir so viel Hoffnung gegeben“, so Maranda.

Nachbarn und Bekannte haben die Familie über das Portal „GoFundme“ unterstützt. Die junge Mutter ist sehr sehr dankbar, wie „FoxNews“ schreibt. Bleibt zu hoffen, dass die Hochzeit wenigstens so verläuft, wie sich das Paar die Zeremonie erhofft hatte. (js)