Hochzeit: Mann geht auf die Knie, da ruiniert ER plötzlich den Antrag

Was für ein Traum! Einen Heiratsantrag mitten im Disneyland Paris mit dem Märchenschloss im Hintergrund – diese Überraschung hatte ein Mann für seine Angebetete geplant. Bei so viel Romantik hätte sie bestimmt nicht anders gekonnt, als „Ja“ zur Hochzeit zu sagen.

Doch es kam alles ganz anders. Denn eine Person durchkreuzte die geheimen Pläne noch bevor der Mann die alles entscheidende Frage stellen konnte. War die Hochzeit damit schon im Vorfeld geplatzt?

Hochzeit: Traumhafter Antrag – doch ER macht alle Pläne zunichte

Es hätte so schön sein können. Bei einem Ausflug im Freizeitpark Disneyland Paris suchte sich der Mann einen erhöhten Platz direkt vor dem Filmschloss aus. Drumherum standen viele Besucher und konnten die ganze Szene miterleben. Lächelnd und händchenhaltend stand das Paar auf der freien Fläche, als der Mann ganz in weiß gekleidet in seine Hosentasche langte und vor seiner Liebsten auf die Knie ging.

Jubelrufe wurden in der Menge laut, die Frau schlug die Hände vor ihr Gesicht – wohlwissend, was nun als Nächstes passieren würde. Doch sie hatte bestimmt mit einem anderen Ausgang gerechnet. Denn als ihr Freund ihr den Ring entgegenstreckte, kam plötzlich ein Parkmitarbeiter angerannt und schnappte ihr das Schmuckstück vor der Nase weg.

Hochzeit: Auch ein gut geplanter Antrag kann in die Hose gehen... (Symbolbild) Foto: IMAGO / agefotostock

Hochzeit: Freizeitpark-Mitarbeiter ruiniert Antrag – Paar mächtig enttäuscht

Ungläubige Blicke und Enttäuschung bei dem Paar. Handelte es sich dabei um einen schlechten Scherz? Nein, der Parkmitarbeiter mit den Mickey-Maus-Ohren meinte es ernst. Er verwies das Paar vom Platz. Offenbar war es hier unerlaubt auf das Podest gelangt. Nachdem es seiner Aufforderung nachgekommen war, gab der Mitarbeiter auch den Ring zurück.

Da hätte der verliebte Mann vor seinem Antrag noch besser recherchieren müssen oder der Angestellte netterweise ein Auge zudrücken können. Mit der Romantik war hier jedenfalls erst mal Schluss. Ob der Mann später noch um die Hand seiner Freundin anhalten konnte, darüber berichtete RTL nicht. Bezüglich ihrer Antwort hätte er sich allerdings keine Sorgen machen müssen, denn sie schien durchaus begeistert. (mbo)