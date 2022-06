Hochzeit: Braut verbietet Stieftochter die Brille – sie rächt sich auf geniale Weise

Auf einer Hochzeit gilt manchmal ein strenger Dresscode. Vor allem auf den Hochzeitfotos soll am besten alles harmonieren und perfekt aussehen.

Eine Braut forderte deshalb von ihrer Stieftochter, dass sie ihre Brille für das Hochzeitsbild abnehme. Doch wie Teenager so sind, rebellierte sie gegen die Vorgabe auf der Hochzeit – und zwar auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Hochzeit: Braut verbietet Stieftochter Brille zu tragen

Wenn ein Ehepaar noch mehrere Jahrzehnte später auf seine Hochzeitsbilder schaut, dann will es sich an den schönsten Tag ihres Lebens zurück erinnern. Für manche Bräute ist es daher wichtig, dass in dem Moment, wenn der Fotograf auf den Auflöser drückt, alles perfekt ist. Für eine Braut gehörte da offensichtlich auch zu, dass ihre Stieftochter keine Brille trug.

„Es war 1996. Ich war 12 und fühlte mich sehr abhängig von meiner Brille. Ich hatte Panik ohne sie, wie eine Sicherheitsdecke, vor allem während der pummeligen, zickigen Jahre“, erzählt die besagte Stieftochter ihre Geschichte, die über 25 Jahre zurück liegt, bei Reddit.

Wie die „Sun“ berichtet, ließ sich die Jugendliche erst eine Lüge einfallen. Sie behauptete, dass sie anfangen würde zu schielen, wenn sie ihre Brille nicht trüge. Die Braut bestand dennoch darauf, dass die Gläser runter mussten. Die Teenagerin folgte der Vorgabe, doch einfach so hinnehmen wollte sie es nicht.

Hochzeit: Stieftochter rächt sich auf geniale Art und Weise

Aus Rache habe sie auf jedem Foto extra geschielt, um das Bild zu versauen. „Es gibt kein einziges Foto von mir von diesem Tag. Ich habe gewonnen. Belanglos, aber befriedigend, selbst 25 Jahre später. Die Teenager von heute können sich das gerne ausleihen und nachmachen“, so ihr Appell.

Aus dem Bericht der „Sun“ geht nicht hervor, ob die Ehe ihrer Stiefmutter und ihres Vaters bis heute Bestand hat. Der Tochter des Mannes scheint der Vorfall jedoch bis heute übel aufzustoßen. (cg)