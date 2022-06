Hochzeit: Gäste bekommen nichts zu essen – weil Braut ihr ganzes Geld für IHN ausgibt

Zu einer gelungenen Hochzeit gehört ebenso gelungenes Essen für die Party.

Doof nur, wenn die Gäste auf der großen Feier hungern müssen. So ist es den Freunden und Verwandten einer Braut aus Großbritannien ergangen. Diese hat ihr Budget für die Hochzeit nämlich für etwas anderes verprasst.

Hochzeit: Gäste schauen auf der Party in die Röhre

Wenn sich zwei Menschen das Ja-Wort geben, wird das in den meisten Fällen ordentlich gefeiert.

Bei vielen Hochzeiten geht es nach der Zeremonie direkt zu einer Party-Location. Nicht selten fließt der Alkohol in rauen Mengen und früher oder später meldet sich bei den Gästen der Hunger. Laut „Mirror“ mussten die Gäste auf einer Hochzeit in Großbritannien allerdings in die Röhre schauen.

Statt leckere Speisen aufzutischen, hat die Braut ihr gesamtes Budget für einen einzigen Gast ausgegeben. Auf Reddit berichtet die Frischvermählte von ihrem großen Tag.

Foto: picture-alliance/ dpa | epa Str

Den hat sie sich mit einer Attraktion nämlich ordentlich versüßt. Umgerechnet 4.600 Euro hat die junge Frau einen Mickey-Mouse-Schausteller engagiert. Somit konnten sich die hungrigen Party-Gäste von einem Mann im Kostüm der beliebten Comic-Figur ablenken lassen.

Hochzeit: Es hagelt Kritik für die Braut

Laut „Mirror“ sei der größte Traum der Braut in Erfüllung gegangen. Bei ihren Freunden und Verwandten hat die Aktion jedoch nur wenig Anklang gefunden. Auch Wochen nach der Hochzeit haben einige Angehörige ihren Frust geäußert. (neb)