Hochzeit in vollem Gange – dann passiert das Schlimmste

Diesen Alptraum will niemand auf der eigenen Hochzeit erleben.

Es sollte der schönste Tag im Leben von Sean und Emma Brown werden. Die beiden gaben sich in Billingham im Norden von England das Ja-Wort, wie die britische Lokalzeitung „Durham Chronicle“ berichtet. Die Hochzeit begann mit einer wunderschönen kirchlichen Zeremonie. Und dann passierte das womöglich Schlimmste, was einem Brautpaar während der Trauung passieren kann: Sie erhielten plötzlich eine Absage des Inhabers der Event-Location, in der sie ihre Feier veranstalten wollten.

Hochzeit: Brautpaar erhält Alptraum-Anruf

Am Tag der Hochzeit erhielten sie um 10 Uhr morgens einen Anruf vom Inhaber. Wegen eines Unwetters sei der komplette Strom in der Gaststätte ausgefallen. Die Feier könne auf keinen Fall dort stattfinden.

Was nun? Wo sollten Sean und Emma mit ihren knapp hundert Gästen hin? Die vergleichsweise kleine Stadt Billingham (36.000 Einwohner) verfügt schließlich nicht über unzählige solcher Event-Locations, die man einfach spontan buchen kann.

Seans Schwägerin wurde dann zur großen Heldin. Sie arbeitet in einem Beefeater-Restaurant in Billingham. Beefeater ist eine Steakhouse-Kette – vergleichbar mit Maredo oder Block House in Deutschland. „Sie hat in ihrer Filiale angerufen und meinte: Wir haben 85 Personen, die nicht wissen, wohin sie sollen. Könnt ihr etwas zu essen zubereiten und eine kleine Tanzfläche errichten?“

Hochzeit wurde gerettet

Gesagt, getan – das Personal schloss die Filiale für die Hochzeits-Gesellschaft und bereitete dem Paar ein Fest, wie es selbst in der ursprünglich gebuchten Event-Location wohl kaum schöner hätte sein können. „Sie haben ein tolles Büffet gezaubert“, sagt Sean: „Sie haben auch viele kleine Snacks für den weiteren Abend bereitgestellt. Und sie sind sogar zum örtlichen Floristen gefahren und haben Blumen-Deko besorgt.“

Was Sean und Emma besonders bewegte: „Sie haben sogar eine große Musikanlage mit riesigen Boxen organisiert, so dass wir ausgelassen feiern konnten. Das treibt mir immer noch Tränen in die Augen.“