Hochzeit: Braut fordert von ihrer Schwester ein komplettes Umstyling – der Grund macht sprachlos

Jede Braut kennt es: Der Hochzeitstag soll perfekt werden. Deshalb stellt eine Braut jetzt harte Forderungen an ihre Schwester, wenn diese an ihrer Hochzeit dabei sein will.

Auf Reddit erzählt die Braut, weshalb ihre Schwester ein komplettes Umstyling durchlaufen muss, um auf der Hochzeit eine Brautjungfer sein zu dürfen.

Hochzeit: Braut hasst das Aussehen ihrer Schwester

So pflege die Schwester der Braut einen sehr alternativen Style, schildert die Braut. Sie solle zwar eine der Brautjungfern sein, allerdings nur, wenn sie ihr Aussehen komplett verändert, so „The Sun“. Die Frau habe pinke Haare, einen Nasenring, mehrere Ohrringe und Tattoos an beiden Armen, im Nacken und auf der Brust.

Die Braut gibt zu, dass sie dieser Look schon immer gestört habe, unabhängig davon, ob ihre Schwester Brautjungfer ist oder nicht.

Also stellte sie Regeln für ihre alternative Schwester auf: Sie müsse sich Make-Up kaufen, um ihre Tattoos abzudecken. Außerdem soll sie ihren Nasenring und die meisten ihrer Ohrringe entfernen – doch das ist noch nicht alles. Die Schwester müsse ihre Haare zudem in einer natürlichen Farbe färben.

Hochzeit: Reddit-User stehen auf der Seite der Schwester

Doch diese war von den Vorgaben der Braut gar nicht begeistert, lehnte das komplette Umstyling ab, will der Hochzeit sogar notfalls fernbleiben.

Hochzeit: Eine Braut fordert ein komplettes Umstyling von ihrer Schwester.

Die baldige Braut ist wütend – sie wolle nicht, dass ihre Schwester die Hochzeit verpasst, doch sie verstehe auch nicht, weshalb sie ihr diesen (gar nicht mal so kleinen) Gefallen nicht tun kann.

Der Großteil der Reddit-User stellt sich auf die Seite der Schwester, so „The Sun“. Ein Nutzer kommentiert beispielsweise: „Warum sollte sie ein Opfer für deine Hochzeit bringen?“ Ein anderer schreibt: „Warum fragst du sie, deine Brautjungfer zu sein, wenn du darauf bestehst, dass sie so viel an sich verändern soll?“ (lb)