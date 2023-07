Die Hochzeit ist der Beschluss des Eheversprechens und für viele Menschen der schönste Tag in ihrem Leben. Für gewöhnlich nehmen Braut und Bräutigam im Vorhinein eine Menge Geld in die Hand, um diesen einzigartigen Tag auch gebührend zu feiern. Dabei ist das zukünftige Ehepaar meist auch abhängig von Menschen, die ihnen helfen, die ganze Hochzeit zu organisieren.

Ein verliebtes Paar aus Kanada kann davon ein Lied singen. Für Alex Malliot und Daniel Baxter kamen die oben genannten Komponenten zusammen und entpuppten sich sehr schnell zu einer Horrorerfahrung, welche man keinem frisch vermählten Paar wünscht.

Hochzeit wird von Standesbeamten versaut

Am 15. April 2022 war es soweit. Mit 80 geladenen Gästen feierte das Paar seine Hochzeit auf der Insel Pender Island in British Columbia, Kanada. Alex und Daniel schritten in einer wunderschönen Zeremonie zum Altar und schlossen den Bund fürs Leben. „Es war der schönste magische Tag“, sagte die 30-Jährige. „Es war eine Märchenhochzeit wie aus dem Lehrbuch.“

Insgesamt war dem frisch vermählten Ehepaar die ganze Hochzeits-Location inklusive Dekorationen, Getränke etc. 15.836 Pfund (18.417,98 Euro) wert. Aber scheinbar hatte sich die Investition in ihren Standesbeamten nicht vollends ausgezahlt, wie der britische „Mirror“ berichtet.

Hochzeit: Ja-Wort ohne Gültigkeit

Als das frisch vermählte Ehepaar mit ihren Hochzeits-Gästen bereits ordentlich das Tanzbein schwingen ließ, versuchte ihr Standesbeamter verzweifelt, seine Klienten zu erreichen. Es sei ein Fehler unterlaufen, berichtet der Standesbeamte. Alex und Daniel hätten einen Tag zu spät geheiratet und deshalb habe die Eheschließung keine Gültigkeit.

Der Grund: Paare in Kanada haben genau drei Monate Zeit, um zu heiraten, nachdem sie eine Lizenz beantragt haben – sonst zählt ihre Verbindung rechtlich nicht. Und in diesem Fall wurden die drei Monate genau um einen Tag überschritten.

Teure Hochzeit nichts mehr Wert

Ihre 18.417,98 Euro teure Hochzeit hatte also keine Gültigkeit. Deshalb beschlossen Alex und Daniel, die Hochzeit vier Tage später in einem örtlichen Park mit zwei Freunden zu wiederholen – zum Spottpreis von 92,09 Euro. Dafür war diesmal aber offiziell alles korrekt.

„Ich denke, es war wirklich urkomisch und süß“, zeigte sich Braut Alex versöhnlich. „Wir wollten heiraten, und wenn irgendetwas zeigte, dass die Hochzeit für uns und nicht für Show war, dann war es das.“

„Unsere zweite Hochzeit war ein klassisches Beispiel dafür, was für Menschen wir beide sind. Wir sind beide ungeschickt und vermasseln es, auch wenn wir versuchen, es nicht zu tun“, ergänzte ihr nun rechtmäßig angetrauter Ehemann Daniel.