Was soll ich zur Hochzeit tragen? Eine berechtigte Frage, die sich sicherlich schon jeder, dessen Bekannte, Freunde oder Verwandte geheiratet haben, gestellt hat.

Es ist aber auch schwierig. Schließlich will man die Braut nicht in den Schatten stellen, aber auch nicht underdressed erscheinen. Eine Sache ist jedoch für viele Gäste klar: Es kommt auf die Farbe der Kleidung an. Eine ist definitiv ein No-Go.

Hochzeitsgast leistet sich Fauxpas

One-Shoulder, mit silbernen Glitzersteinchen übersät und auf der einen Seite bis ganz oben geschlitzt. In diesem aufregenden Outfit hätte die hübsche Blondine sowieso schon jedem die Show gestohlen. Doch das reichte der Frau offenbar noch nicht aus.

Trotz gegenteiliger Ratschläge entschied sie sich für dieses Kleid, das nicht nur sehr aufreizend aussah, sondern auch noch einem direkten Schlag ins Gesicht der Braut gleichkam. Denn das bodenlange Gewand war weiß. Und damit hatte die Frau die eine Regel gebrochen, die nun wirklich jeder Hochzeitsgast kennt.

Hocheitsgast kommt in Weiß

„Eine Hochzeit? 100 Prozent nicht das Weiße“, hatte ihr jemand auf TikTok zu einem anderen Outfit geraten. Doch war das dem Gast egal. So teilte sie ein Video, in dem sie sich im weißen Kleid präsentierte. Das kommentierte sie kess: „Ich habe es getragen, habe tonnenweise Komplimente bekommen und die Hälfte der Leute auf der Hochzeit trug auch weiß“.

An die anderen Nutzer wandte sie sich mit folgendem Spruch: „Entspannt euch alle mal mit diesen schwachsinnigen Regeln“. Die meisten verstanden jedoch keinen Spaß, was das Thema anging. „Wenn jemand auf meiner Hochzeit Weiß trägt, sollte er sich besser gleich umdrehen und gehen“, kommentierte sofort einer. „Denn das ist verdammt respektlos und wenn die Braut es nicht erlaubt hat, hoffe ich, dass Wein serviert wird“, ergänzte ein anderer. Den würde er dann genüsslich über das Kleid gießen. Bräuche sie wirklich so viel Aufmerksamkeit, wunderte sich der Nächste. Da sei doch total egoistisch.

Doch unter den Kommentaren fanden sich auch solche, denen das total egal war oder die glaubten, man könne die Braut an ihrem Tag sowieso nicht in den Schatten stellen. Vor allem auf Hochzeiten anderer Kulturen, bei denen die Braut meist viel prunkvoller aussieht, könnte das tatsächlich zutreffen.