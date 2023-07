Es sollte der schönste Tag im Leben werden. Gemeinsam mit Freunden und Familien wollte ein Brautpaar die Hochzeit feiern.

Doch kurz vor der Hochzeit gab es eine schreckliche Attacke auf die Braut. Die Bilder der Verletzungen sind nichts für schwache Nerven.

Hochzeit: Horror-Attacke vor Feier

Sie haben ihrer Hochzeit entgegengefiebert. Es dauert nicht mehr lange und dann wären sie offiziell verheiratet gewesen. Doch was Isabella Payne und ihr Ehemann Jacob Thirkettle in Australien sieben Wochen vor der Feier durchmachen mussten, ist einfach nur schrecklich.

Die künftige Braut war mit ihrem Zwergdackel im Hundepark spazieren gegangen, als sie plötzlich attackiert wurde. Ein Bullterrier begann, ihren Hund zu zerfleischen. Isabelle sprang ein, um ihren Welpen zu retten. Beide erlitten schwere Verletzungen, ihr kleiner Vierbeiner musste sogar operiert werden, wie die britische „The Sun“ berichtet.

Fotos, die auf Instagram gepostet wurden, zeigen die blutigen Bisse und Kratzer, die die Frau erlitten hatte, als sie ihren Hund retten wollte. Jacob eröffnete eine Spendenaktion auf „GoFundMe“, um künftige Rechnungen für ihren geliebten Hund beim Tierarzt bezahlen zu können. Bislang kamen mehr als 3.000 Dollar zusammen.

Spendenaktion für Hund

Dort schreibt er: „Sieben Wochen vor unserer Hochzeit passierte Lola, unserem dreijährigen Zwergdackel, und Isabella, meiner Verlobten, eines der schlimmsten Dinge überhaupt. Sie wurden beide unvorbereitet von einem anderen Hund angegriffen und misshandelt, als sie sich in einem Hundepark an der Goldküste aufhielten, in dem sie keine Leine führen dürfen.“

Die Operation des Hundes verlief gut, aber er muss sich noch vom Schock erholen. In wenigen Wochen, wenn die besagte Feier ansteht, soll er wieder auf allen Vieren stehen und gemeinsam mit ihren Herrchen und Frauchen feiern können. Die Narben der Horror-Attacke werden aber leider noch einige Zeit bleiben.