Hochzeit: Brautpaar spricht Warnung aus – als ein Gast sie ignoriert, kommt es zum Chaos

Der Anspruch an eine Hochzeit ist oft ganz schön hoch, wenn man bedenkt, was alles schief laufen kann. Schließlich kommt es für viele Menschen bei einer perfekten Hochzeit nicht nur auf die Liebe, sondern auch auf die passende Kleidung, leckeres Essen oder schöne Fotos an.

Und dann wären da auch noch die Gäste, die eine unberechenbare Komponente ausmachen und schlimmstenfalls sogar die ganze Feier ruinieren können.

Hochzeit: Gast fällt in Ohnmacht – und reißt Fotograf mit

Bereits vor der Hochzeit hatte das Brautpaar seine Gäste vor der Hitze an dem Tag gewarnt und alle darum gebeten, viel Wasser zu trinken und etwas im Magen zu haben. Die Nichte der Braut hatte dies aber versäumt, wie sie in einem Beitrag auf der Online-Plattform „Reddit“ erklärte. Sie hatte bis 17 Uhr – dem Beginn der kirchlichen Trauung – „vielleicht nur einen Müsliriegel“ gegessen, weil sie an diesem Tag „sehr beschäftigt war“.

Schließlich kam es, wie es kommen musste: Der 21-Jährige wurde etwa 30 Minuten nach Beginn der Zeremonie schwindelig, sie fühlte sich benommen und wollte zur Toilette gehen.

„Das nächste, woran ich mich erinnern kann, war, dass ich zu mir kam und viele Menschen um mich herum sah, darunter auch Braut und Bräutigam.“ Tatsächlich war die Frau wohl auf ihrem Weg umgekippt – und dabei auch noch auf den Fotografen gefallen.

Hochzeit: Braut ist außer sich

Das war für die Braut das eigentliche Drama, denn als der Fotograf den Gast auffangen wollte, zerbrach sein Kameraobjektiv. „Die Braut weinte, weil sie keine guten Bilder von ihrer Hochzeit haben würde. Der Fotograf bestand darauf, dass er nach Hause fahren und sich ein anderes holen könne, aber das würde zu lange dauern. Die Braut war tatsächlich sauer auf mich“, berichtet die zerknirschte Verwandte.

Trotz schlechtem Gewissens kann sie die Reaktion ihrer Tante dennoch nicht ganz nachvollziehen – schließlich war ihr der Ohnmachtsanfall „ohnehin schon extrem peinlich.“

Am Ende blieben dem Hochzeitspaar nur ein paar Bilder auf Smartphones. Auf Reddit können viele Kommentaren die Wut der Braut verstehen. „Niemand ist zu beschäftigt, um verdammtes Wasser zu trinken. Übernimm Verantwortung für deine Gesundheit“, schrieb etwa jemand.