Achtung, diese Hochzeitsgeschichte ist nichts für schwache Nerven! Also pack die Taschentücher aus, jetzt wird es emotional.

Diese Braut hatte nur einen Wunsch: dass ihr Vater sie zum Altar führt. Doch war der schwer an Demenz erkrankt und erkannte sie nicht einmal mehr. Für ihn war sie eine Fremde, was die Braut nur schwer ertragen konnte. Doch am Tag ihrer Hochzeit startete sie einen letzten Versuch, ihren Vater zurückzubekommen – auch wenn es nur für kurze Zeit sein würde.

Hochzeit: Braut will sich Herzenswunsch erfüllen

Kurz bevor sie zum Altar schritt, beugte sie sich im Ankleidezimmer zu ihm herunter. Er erkannte sie nicht – wie immer – und zitterte ein wenig, sagte ihr aber, wie schön sie sei. Sie sagte ihm, sie hätte eine große Überraschung für ihn. Er schnappte sich seinen Gehstock und die beiden liefen nach draußen und er setzte sich auf die Veranda.

Dort hatte seine Tochter eine Leinwand aufgebaut und Farben aufgestellt. Der Blick ihres Vaters erhellte sich sofort, als er dies sah. War er doch früher Künstler gewesen und die beiden hatten immer zusammen gemalt. Der Vater malte gleich drauf los und plötzlich blickte er sie an – in seinen Augen ungewohnte Klarheit.

Vater überrascht die Braut

Das war der Moment, indem er seine Tochter wiedererkannte. „Julia“, sprach er sie an und gab ihr einen Kuss auf die Wange. „Du siehst so schön aus.“ Und sie sagte zum ersten Mal seit Langem wieder „Vater“ zu ihm. Da kullerten auch schon die Freudentränen. „Heute ist der Tag!“, rief sie ihm freudig zu. Und auch ihr Vater konnte nicht anders, als sich aus vollem Herzen zu freuen.

Ein Video der rührenden Szene wurde auf Facebook geteilt und ließ die Nutzer dort in Tränen ausbrechen. „Oh mein Gott! Ich muss weinen. Das ist eines der schönsten Dinge, die ich je gesehen habe“, kommentierte eine gerührte Nutzerin und wünschte der Braut Glück. „Wie wunderschön, dass du diesen besonderen Moment mit deinem Vater geteilt hast.“ Es war wahrlich ein Wunder.