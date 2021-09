Hochzeit: Brautjungfer traut ihren Ohren kaum, als sie vor der Trauung DAS hört

Direkt am Abend vor der Hochzeit wurde es ziemlich unangenehm für die Brautjungfer!

Sie hatte ein Gespräch belauscht, das später auf der Hochzeit für Zündstoff sorgen sollte.

Hochzeit: Brautjungfer bekommt unangenehme Unterhaltung mit

Es war der Abend vor dem großen Tag, die Zeremonie sollte am nächsten Morgen stattfinden. Doch die Brautjungfer bekam das Gespräch zwischen der Braut und ihrer Trauzeugin mit.

„In der Nacht vor ihrer Hochzeit waren wir Brautjungfern alle in der Hochzeitssuite und hatten einen Wellness-Abend und taten Dinge, die einfach Spaß machten. Nachdem das alles vorbei war und alle ins Bett gingen hörte ich zufällig ein Gespräch zwischen (der Braut) und ihrer Trauzeugin“, erzählt sie der britischen Zeitung Birminghammail.

Unschönes Erlebnis vor einer Hochzeit. (Symbolbild) Foto: picture alliance / imageBROKER | Andrea Matone

Demnach habe sich die Braut über die Hochzeit der Brautjungfer beklagt, welche nur ein paar Wochen vorher stattgefunden hatte. „Sie schimpfte über mich und sagte, dass meine Hochzeit so viel billiger war, aber allen gefiel und, dass ich ihr das Rampenlicht gestohlen habe, indem ich eine so unkonventionelle Hochzeit organisiert habe, obwohl ich wusste, dass ihre eigene Traumhochzeit traditioneller war“, sagt die empörte Frau.

Und es kam noch schlimmer: „Sie nannte mich ‚unausstehlich‘, ein Miststück und einen Geizhals.“ Die Braut führte demnach fort: „Ich habe einen Zettel mit einem Band hinterlassen, das sie uns gegeben hat, als sie uns bat, ihre Brautjungfern zu sein. Und darauf stand: ‚Ihr könnt euch das sonstwohin stecken, wo die Sonne nicht scheint‘.“

Daraufhin verließ die Brautjungfer den Ort und entschied sich dazu, nicht bei der Hochzeit ihrer Freundin dabei zu sein. Das störte die Braut offenbar nicht, denn sie habe die Brautjungfer in der Folge nicht kontaktiert. „Aber unsere Freunde haben mir am Morgen der Hochzeit eine SMS geschickt und mich gebeten, zurückzukommen. Ich habe allen gesagt, dass ich nur zurückkomme, wenn sie sich vor allen entschuldigt (nur vor ihr und den Brautjungfern) für das, was sie gesagt hat. Das hat sie nicht getan“, erzählt die Brautjungfer weiter.

Hochzeit: Freunde sind geteilter Meinung

Die Reaktionen ihrer Freunde fielen durchaus unterschiedlich aus. Einer schrieb: „Du hast sie fast vernichtend geschlagen und du wusstest, was du tust.“ Ein anderer schrieb: „Ich bin neugierig auf die Version der Braut, denn alle Beteiligten klingen ein bisschen unerträglich und es gibt viel zu viel Klatsch und Tratsch unter Freunden.“

Foto: picture alliance / Zoonar | Thomas Schmalzbauer

Und noch weitere Stimmen sprachen sich gegen die Brautjungfer aus. „Ihre Handlungen scheinen geplant gewesen zu sein, um den größten Ärger zu verursachen und die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken, anstatt auf die Braut“, kommentierte einer. „Ich wette, (sie) stellt sich selbst besser dar, als sie ist“, hieß es von einem anderen.

Freunde betrachten den Vorfall etwas entspannter

Ein Freund betrachtete den Vorfall neutraler. Er sagte: „Die Braut war absurd, aber eine öffentliche Entschuldigung von ihr an ihrem Hochzeitstag zu verlangen, ist so sehr von sich selbst eingenommen. (Die Brautjungfer) hört sich nicht nach Brautjungfernmaterial an. Jeder in dieser Geschichte ist sch***e.“

Ob nun die Braut oder die Brautjungfer oder gar beide schuld an dem Streit sind, lässt sich als Außenstehender wohl nicht beurteilen. Fakt ist allerdings, dass die Hochzeit dadurch sicherlich ein Stück weit in ein schlechtes Licht gerückt ist. (nk)

