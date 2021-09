Hochzeit: Paar muss Feier verschieben – und stirbt am Tag vor der Trauung

Ihre Hochzeit war perfekt geplant – doch alles endete in einer Tragödie. Keine 24 Stunden, bevor sich Martyna und Bartosz aus Polen das Ja-Wort geben wollten, starben sie einen traurigen Tod.

Das polnische Nachrichtenportal „Interia“ berichtet von dem jungen Brautpaar, dass nur einen Tag vor seiner Hochzeit starb.

Hochzeit: Brautpaar steht kurz vor der Hochzeit – dann passierte eine Tragödie

Die 26-jährige Martyna und der 32-jährige Bartosz sollten am 1. September diesen Jahres heiraten. Dies war bereits der zweite Termin für ihre Hochzeit. Den Ersten mussten sie bereits aufgrund von coronabedingten Einschränkungen absagen. Doch auch zum zweiten Hochzeits-Termin sollte es niemals kommen. Stattdessen ruht das junge Brautpaar nun gemeinsam in einem Grab auf einem Friedhof in Niedźwiedz.

Am 31. August waren Braut und Bräutigam noch einmal zum Hochzeitssaal gefahren, um zu checken, ob für die Hochzeitsfeier alles perfekt war. Insgesamt sollten 100 Gäste kommen. Doch als sie wieder nach Hause fuhren, nahm das grausame Schicksal seinen Lauf: Das Brautpaar geriet in einen schlimmen Verkehrsunfall und starb noch an Ort und Stelle.

Hochzeit: Brautpaar starb bei schlimmen Verkehrsunfall

Laut „Interia“ geriet der Citroen des polnischen Brautpaars plötzlich ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und blieb ungünstig quer auf der Straße stehen. In der Folge krachte ein Lkw seitlich in den Wagen. Martyna und Bartosz wurden samt ihrem Auto von der Straße geschleudert und überschlugen sich mehrmals, bis sie plötzlich in einem Maisfeld liegen blieben.

Für das junge Paar kam jede Hilfe zu spät. Ihr Wagen wurde völlig demoliert und sie waren sofort tot.

Ostatni wpis zmarłej Martyny na profilu społecznościowym z 20 sierpnia brzmi: "Z radością zawiadamiamy o naszym ślubie" https://t.co/5J6C0ORKxZ — Interia (@Int_Wydarzenia) September 1, 2021

Der Lkw-Fahrer hingegen überlebte den Unfall völlig unverletzt. Ein Atemalkoholtest fiel negativ aus. Die Polizei und Staatsanwaltschaft aus Ostrów ermitteln nun die Umstände, die zu dem tragischen Unglück führen konnten. (mkx)